سلي أولادك” نزل تردد قناة طيور بيبي 2024 الجديد وتابع اجدد افلام الكرتون في رمضان 1445

تعتبر قناة طيور بيبي واحدة من أكثر القنوات التي يبحث عنها الآباء والأمهات لأطفالهم وتهدف القناة إلى أن تكون دائما في المقدمة من حيث الجودة والاستمرارية لذا قامت بطرح تردد جديد لعام 2024 لتمكين المشاهدين من متابعة محتواها بلا انقطاع وبدون أي مشاكل تتميز هذه القناة بأنها تقدم محتوى دينيا إلى حد ما حيث تسعى جاهدة لتقديم مواد ترفيهية وتعليمية مستمدة من القيم الدينية للأطفال يعتمد نجاح القناة على تقديم محتوى متنوع يجمع بين التسلية والتعلم والقيم الدينية وهو ما يجعلها وجهة مفضلة للأسر التي تبحث عن بيئة مناسبة وآمنة لتعليم أطفالها في هذا السياق سنتعرف في السطور التالية على التردد الصحيح لهذه القناة.

تردد قناة طيور بيبي 2024

تعمل قناة طيور بيبي جاهدة على تلبية احتياجات جميع الأسر من خلال وصولها إلى كافة المنازل بطرق ملائمة وفي الوقت الحالي يثير الكثير من الأمهات اهتمامهن بالتردد الجديد لقناة طيور بيبي لعام 2024 وقد تم توضيحه على النحو التالي:

تردد قناة طيور بيبي على نايل سات

يمكنكم الآن تحميل قناة طيور بيبي على النايل سات باستخدام البيانات التالية:

التردد : 11258.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب، فيكون أفقيًا.

تردد قناة طيور بيبي على عرب سات

بالإضافة إلى ذلك يمكن أيضا تحميل القناة على العرب سات باستخدام البيانات التالية:

التردد : 11310.

الاستقطاب الأفقي.

معدل الترميز: 3000.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

هذه المعلومات ستساعد الأسر في ضبط أجهزتهم لاستقبال القناة بشكل سليم وثابت مما يسهم في توفير بيئة تعليمية وترفيهية ممتعة وآمنة لأطفالهم.