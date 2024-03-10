جوجل تفاجئ مستخدمي واتساب بميزة جديدة تُغيّر قواعد اللعبة!

يعد تطبيق الواتس آب من أكثر التطبيقات التي يفضلها الكثيرين من الناس للتواصل مع الآخرين سواء صوت أو كتابة، لذا عزمت شركة جوجل على إضافة المزيد من المزايا وصرحت بذلك، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، جوجل تحضر مفاجأة لعشاق تطبيق واتساب ميزة جديدة.

جوجل تحضر مفاجأة لعشاق تطبيق واتساب ميزة جديدة

صرحت شركة جوجل بيكسل منذ أيام قليلة أنها قد عزمت النية على إضافة تحسينات جديدة لتطبيق الواتس آب.

حيث سيكون ذلك التعديل هو أنه سوف يتم دمج المكالمات التي تجرى عن طريق الواتس آب ضمن سجل المكالمات التابع لجوجل فون.

ويعني ذلك أن جميع مكالمات الواتس آب سوف تظهر لك في تطبيق جوجل فون ولكن مع تحديد جهة المكالمة.

أي سوف يكون هناك كلمة واتس آب أسفل رقم المتصل من خلال تطبيق الواتس آب.