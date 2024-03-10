تكنولوجيا
جوجل تفاجئ مستخدمي واتساب بميزة جديدة تُغيّر قواعد اللعبة!
يعد تطبيق الواتس آب من أكثر التطبيقات التي يفضلها الكثيرين من الناس للتواصل مع الآخرين سواء صوت أو كتابة، لذا عزمت شركة جوجل على إضافة المزيد من المزايا وصرحت بذلك، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، جوجل تحضر مفاجأة لعشاق تطبيق واتساب ميزة جديدة.
جوجل تحضر مفاجأة لعشاق تطبيق واتساب ميزة جديدة
- صرحت شركة جوجل بيكسل منذ أيام قليلة أنها قد عزمت النية على إضافة تحسينات جديدة لتطبيق الواتس آب.
- حيث سيكون ذلك التعديل هو أنه سوف يتم دمج المكالمات التي تجرى عن طريق الواتس آب ضمن سجل المكالمات التابع لجوجل فون.
- ويعني ذلك أن جميع مكالمات الواتس آب سوف تظهر لك في تطبيق جوجل فون ولكن مع تحديد جهة المكالمة.
- أي سوف يكون هناك كلمة واتس آب أسفل رقم المتصل من خلال تطبيق الواتس آب.
- وليس ذلك فحسب بل إنها ضافت أيضاً ميزة جديدة أخرى وهي أنه سوف يمكنك إجراء مكالمة فيديو من خلال تطبيق الواتس من خلال التراسل.
- وقد بدأت تظهر تلك الميزة بالفعل في بعض أنواع الهواتف الذكية التابعة لشركة بيكسل.
- وكل ما على هؤلاء الأشخاص الحاملين لهواتف بيكسل أن يقوموا بتحميل تطبيق جوجل فون من المتجر.
- وسوف يستفيد ذلك الشخص بميزتين معا وهما جعل جميع المكالمات سواء الهاتفية أو التي أجريت من خلال الواتس آب في مكان واحد.
- وأنه سوف يتم التفريق بينهما من خلال وضع كلمة واتس آب أسفل الرقم.
- كما لم تفصح شركة جوجل عن الموعد الرسمي لإطلاق تلك الميزة على جميع الهواتف.
- وقد صرحت أيضاً أن تلك الميزة لن تكون متاحة لجميع حاملي هواتف اندرويد.
- ولكنها سوف تكون متاحة فقط للأجهزة التي تدعم تشغيل تطبيق جوجل فون والتي غالباً ما تكون هواتف سامسونج جالكسي.
- وتعد تلك الميزة من أشهر وأفضل الخدمات التي سوف تضيفها شركة جوجل لتطبيق الواتس آب الشهير.
- ورغم عدم الإفصاح عن موعد محدد لتطبيق هذه الميزة إلا أنه من المتوقع أن تكون قريبا.