مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة الأولى رمضان 2024 مواعيد العرض الرسمية على mbc مصر

مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة الأولى رمضان 2024، لقد قام النجم حمادة هلال بالكشف عن الموعد الرسمي لانطلاق مسلسل المداح الجزء الرابع أسطورة العودة، حيث لقى هذا الخبر اهتمام ملايين الأشخاص من شتى الدول وخاصةً متابعي الثلاثة أجزاء السابقة، ولذلك ترتفع مؤشرات البحث منذ الأمس عن الموعد المحدد للعرض استعداداً لضبط الجهاز على القنوات الناقلة للاستمتاع بالمتابعة

ومن المتوقع أن يكون الموسم الرابع أكثر تشويق وإثارة عن المواسم الماضية، حيث انضم نخبة جديدة من نجوم ونجمات الدراما المصرية للمشاركة في مسلسل المداح 4 واليوم عبر موقعنا البديل نستعرض لحضراتكم المزيد من التفاصيل حول موعد بداية عرض مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة الأولى رمضان 2024 تابعوا معنا.

مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة الأولى رمضان 2024

بشكل دائم كان يحرص بطل مسلسل المداح النجم حمادة هلال أن يشارك جمهور بعض لقطات من تصوير المسلسل، وكان هناك تفاعل وتواصل دائم بين حمادة هلال والجمهور، أبدع حمادة هلال في مسلسل المداح الذي حقق أعلى نسب من المشاهدة في رمضان الماضي وكان ترند يومي طوال شهر رمضان، صراعات جديدة يخوضها صابر المداح أمام الجن وعودة جديدة للجن مليكة والتي تجسدها سهر الصايغ، ويحاول الجن السيطرة على صابر لكنه بالأيمان وقوة علاقته مع الله يستطيع أن يقضي عليهم.

مواعيد عرض مسلسل المداح 4

حيث تم الإعلان رسمياً مساء الأمس السبت الموافق 9 من مارس عن بدء عرض الحلقة الأولى من مسلسل المداح الجزء الرابع الذي يحمل تعريف أسطورة العودة، حيث يتم نقله عبر شاشة قناة mbc مصر في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والساعة 9 مساءً حسب توقيت السعودية، و يذاع على منصة شاهد vip بعد العرض على شاشة التلفزيون بساعة واحدة.

تردد قناة mbc مصر 2024