رايح على فين يا أخضر.. سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في السوق الموازية وتدابير جديدة من وزارة المالية السورية

في تطورات السوق المالية السورية ليوم 10 مارس 2024، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا مقابل الليرة السورية في السوقين الرسمي والموازي، وفقًا للمعلومات المتاحة، بلغ سعر شراء الدولار الواحد 14300 ليرة سورية، بينما سجل سعر البيع 14400 ليرة سورية، في الوقت نفسه، تظهر البيانات في أسواق إدلب تفاوتًا طفيفًا، حيث يتراوح سعر الشراء بين 14400 وسعر البيع 14500 ليرة سورية للدولار الواحد.

سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في السوق الموازية

في سياق متصل، أعلنت وزارة المالية السورية عن إنهاء إجراءات تأسيس مصارف التمويل الأصغر، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والضريبية على هذه الفئة من المصارف، ضمن إطار توجهات الحكومة لدعم القطاع المالي وتعزيز الشمول المالي في البلاد.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق الموازي ليوم 10 مارس 2024

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية استقرر في تعاملات السوق السوداء بجميع المحافظات السورية ليوم الأحد، 10 مارس 2024، يأتي هذا في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية والسياسية في البلاد، مما يؤثر على القيمة الشرائية لليرة السورية ويزيد من الضغوطات على السوق المالي.

المدينة سعر الشراء (ليرة سورية) سعر البيع (ليرة سورية) دمشق 14,300 14,400 حلب 14,400 14,500