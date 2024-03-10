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لولو صارت شرطية ياولاد.. تنزيل تردد قناة وناسة Wanasah نايل سات وعرب سات
تعد قناة وناسة أطفال من أهم القنوات الطفولية التي تتمثل في تقديمها للعديد من البرامج الكرتونية والأفلام الطفولية المميزة التي لا تتكرر في أي قنوات فضائية أخرى، إضافة إلى أن نقلها للصوت والصورة يكون بدقة عالية ولا تحتاج إلى اشتراك شهري كما في القنوات الأخرى، هذا وسنوضح لكم كيفية استقبال القناة على جميع الأقمار الصناعية بكل سهولة.
تردد قناة وناسة أطفال 2204 النايل سات
يمكن معرفة التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على النايل سات، وفقًا لما يلي:-
- التردد الخاص بالقناة فهو 11595.
- معدل الترميز للقناة هو 27500.
- استقطاب قناة وناسة اطفال فهو عمودي.
- معدل تصحيح الخطأ:¾
تردد قناة وناسة أطفال 2024 عربسات
كما يمكن بكل سهولة معرفة التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على القمر الصناعي عرب سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-
- القمر الصناعي هو عرب سات.
- التردد هو 11270.
- معدل الترميز للقناة هو 27500.
- معامل تصحيح الخطأ:¾
كيفية استقبال قناة وناسة اطفال عربسات ونايل سات 2024
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يسهل القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على العرب سات والنايل سات، وفقًا لما يلي:-
- أولاً يتم الذهاب إلى إعدادات جهاز الإستقبال للتلفاز.
- ومن ثم يتم إدخال التردد الجديد لقناة وناسة في خانة البحث.
- تحديد القمر الصناعي بعد ذلك.
- ليتم الضغط على أيقونة “بحث”.
- وعندها ستتمكن من استقبال القناة في النهاية بكل سهولة.