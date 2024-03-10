لولو صارت شرطية ياولاد.. تنزيل تردد قناة وناسة Wanasah نايل سات وعرب سات

تعد قناة وناسة أطفال من أهم القنوات الطفولية التي تتمثل في تقديمها للعديد من البرامج الكرتونية والأفلام الطفولية المميزة التي لا تتكرر في أي قنوات فضائية أخرى، إضافة إلى أن نقلها للصوت والصورة يكون بدقة عالية ولا تحتاج إلى اشتراك شهري كما في القنوات الأخرى، هذا وسنوضح لكم كيفية استقبال القناة على جميع الأقمار الصناعية بكل سهولة.

تردد قناة وناسة أطفال 2204 النايل سات

يمكن معرفة التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على النايل سات، وفقًا لما يلي:-

التردد الخاص بالقناة فهو 11595.

معدل الترميز للقناة هو 27500.

استقطاب قناة وناسة اطفال فهو عمودي.

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تردد قناة وناسة أطفال 2024 عربسات

كما يمكن بكل سهولة معرفة التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على القمر الصناعي عرب سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي هو عرب سات.

التردد هو 11270.

معدل الترميز للقناة هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ:¾

كيفية استقبال قناة وناسة اطفال عربسات ونايل سات 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يسهل القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على العرب سات والنايل سات، وفقًا لما يلي:-