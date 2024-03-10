“تم اعتماده رسميا” جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 بناءا على وزارة التربية والتعليم

قامت طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بالاستفسار عن جميع جوانب جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 حيث أكد الدكتور رضا حجازي بشكل رسمي عن اعتماد الجدول ونظرا لأن هذه المرحلة تعتبر من أهم المراحل في حياة الطلاب حيث تحدد مصيرهم بالالتحاق بالكليات فقد تزايدت أهمية الاطلاع على تفاصيل الجدول سنقوم في هذا المقال بتقديم كافة التفاصيل المتعلقة بجدول الامتحانات بما في ذلك التواريخ والمواضيع والمواعيد الزمنية لتوفير الإرشاد الكافي للطلاب والطالبات وتسهيل استعدادهم للامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وضح وزير التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي 2024م على النحو التالي:

يوم الإثنين 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية.

يوم الأربعاء 12 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الوطنية.

يوم السبت 22 يونيو 2024 امتحان اللغة العربية الورقة الأولى.

يوم الإثنين 24 يونيو 2024 امتحان اللغة العربية الورقة الثانية.

يوم الأربعاء 26 يونيو 2024 امتحان اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى.

يوم السبت 29 يونيو 2024 امتحان اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية.

يوم الإثنين 1 يوليو 2024 امتحان الجغرافيا ورقة أولى.

يوم الأربعاء 3 يوليو 2024 امتحان الجغرافيا ورقة ثانية.

يوم السبت 6 يوليو 2024 امتحان الفلسفة والمنطق.

يوم الإثنين 8 يوليو 2024 امتحان اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى وثانية.

يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 امتحان علم النفس وعلم الاجتماع.

يوم السبت 13 يوليو 2024 امتحان التاريخ ورقة أولى.

يوم الإثنين 15 يوليو 2024 امتحان التاريخ ورقة ثانية.

يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان الاقتصاد.

يوم السبت 20 يوليو 2024 امتحان الإحصاء.

جدول الثانوية العامة

وافق وزير التربية والتعليم رسمياً على جدول امتحانات الثانوية العامة للعام 2024 حيث تم تحديد بداية الامتحانات في يوم 10 يونيو 2024 مع الانتهاء منها في السبت الموافق 20 يوليو 2024 هذا الإعلان جاء بعد انتظار طويل من قبل الطلاب وأولياء الأمور الذين كانوا ينتظرون التحديد الرسمي للمواعيد للتخطيط للفترة الامتحانية يعتبر جدول الامتحانات من أهم الأمور التي يحتاج الطلاب إلى معرفتها حيث يساعدهم على تنظيم وترتيب دراستهم والاستعداد بشكل جيد للاختبارات وقد أتى هذا القرار بعد دراسة شاملة للأوضاع التعليمية والظروف المحيطة بالامتحانات.