مواعيد عرض الحلقات الأولى… مسلسلات رمضان 2024 على mbc مصر

مسلسلات رمضان 2024 على mbc مصر التي بدأ الكثير من الأشخاص من مصر وخارجها من الدول العربية البحث عنها، حيث قامت شبكة ام بي سي مصر بالإعلان الرسمي منذ عدة ساعات عن مواعيد عرض المسلسلات التي يتم انطلاقها بدايةً من اليوم الأحد الموافق 10 من مارس 2024، حيث يتشوق الجمهور لمتابعة الأحداث من البداية، يقيم الجمهور المشاهد المسلسل عند متابعة الحلقات الأولى وعلى هذا الأساس يستكمله حتى الحلقات الأخيرة.

تطرح قناة mbc مصر كل عام باقة مميزة من الأعمال وتهتم بتنوع الأعمال التي تنقلها على الشاشة، ومنذ أسبوعين قامت شبكة mbc ببدء الترويج لما تعرضه في شهر رمضان للعام الجاري، وكانت ضمن أوائل القنوات التي أعلنت عن المسلسلات الجديدة، واليوم بناءاً على رغبتكم نتعرف سوياً على مواعيد عرض الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان 2024 على mbc مصر.

مسلسلات رمضان 2024 على mbc مصر

تعرض قناة mbc مصر عدة مسلسلات مميزة أعلنت عن حقوق نقلها في شهر رمضان، كما تنقل القناة أشهر البرامج الدينية وبرامج الطبخ وبرامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال، وتأتي خريطة مسلسلات قناة mbc مصر في رمضان 2024 على النحو التالي

مسلسل المداح 4 بطولة حمادة هلال وهبة مجدي.

مسلسل 2024 بطولة نادين نسيب نجيم و محمد الأحمد.

مسلسل صلة رحم بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي.

مسلسل أشغال شقة بطولة أسماء جلال وهشام ماجد.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة بطولة ليلى أحمد زاهر وسلمى أبوضيف.

مسلسل كوبرا بطولة محمد إمام.

مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا.

مسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة مي عمر وأحمد زاهر.

مواعيد عرض الحلقات الأولى من المسلسلات

هناك عدة مسلسلات تنطلق أولى حلقاته مساء اليوم الأحد 10 مارس 2024 وهذا ما أعلنت عنه قناة mbc مصر بالأمس السبت 9 مارس وتأتي مواعيد المسلسل كما يلي: