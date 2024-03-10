شيكا السراقة شو عملت.. تردد قناة وناسة بيبي tv على القمر الصناعية لأجمل أنشودات للأطفال

من قِبل الآباء والأمهات نجد بحثًا عن تردد قناة وناسة بيبي tv على القمر الصناعي نايل سات، حيث أولياء الأمور من يعتمدون في إلهاء أولادهم على التلفاز يتساءلون عن قناة وناسة والتي استطاعت تكوين شعبية كبيرة لدى الأطفال من كل أنحاء العالم العربي، حيث أصبحت القناة في كل بيت تقريبًا، بل وتنصح السيدات بعضهم البعض بتثبيت القناة لأولادهم، بحيث يتفرغوا لأشغال البيت اليومية، ونذكر لكم بتقرير اليوم تردد القناة وطريقة استقبالها بالخطوات، تابعونا.

تردد قناة وناسة بيبي tv الجديد

اشتهرت قناة وناسة الآونة الأخيرة نظرًا للمحتوى المتميز التي تعرضه القناة على شاشتها على التلفاز، حيث أناشيد مناسبة للأطفال الصغار وتتناسب مع مختلف الأعمار، وتعرض القناة الأناشيد والأغاني للأطفال كشكل خارجي أنشودة للعب والمرح، ولكن تحمل في طياتها العديد من النصائح، والتي تُعلق في عقول الأطفال وتُلعمهم العادات الصحيحة، على أي حال يمكن متابعينا الكرام تثبيت التردد عبر الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد على رقم 11470.

معدل الرمز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

جودة HD.

طريقة تنزيل تردد قناة وناسة بيبي tv

قناة وناسة للأطفال يمكن لقط التردد الخاص بها على جهاز التلفاز، حيث رغم وجودها على اليوتيوب وباقي منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، إلا أن الغالبية تُفضل تثبيت التردد على النايل سات، ويمكن التثبيت عبر الخطوات التالية: