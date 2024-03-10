تردد القنوات الناقلة للمسلسلات المصرية رمضان 2024 بجودة عالية على نايل سات

تردد القنوات الناقلة للمسلسلات المصرية رمضان 2024، هناك عدة قنوات تقوم بنقل المسلسلات المصرية الحصرية في شهر رمضان للعام الجاري 2024، يهتم الجمهور المصري والعربي بمتابعة الأعمال الرمضانية للاستمتاع بمشاهدتها بعد الإفطار، هناك أكثر من أربعة قنوات فضائية على الساحة تنقل أشهر وأهم المسلسلات المصرية التي يشارك فيها كبار النجوم والنجمات، واليوم عبر موقعنا البديل نستعرض لحضراتكم تردد القنوات الناقلة للمسلسلات المصرية رمضان 2024.

تردد القنوات الناقلة للمسلسلات المصرية رمضان 2024

نقدم لحضراتكم تردد القنوات التي تقوم بنقل أعمال مصرية جديدة مع حلول شهر رمضان وتأتي أولاً

تردد قناة dmc

التردد 12092.

الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة mbc مصر

التردد: 11470 ·

القمر الصناعي: النايل سات ·

معدل الترميز: 27500 ·

معامل الاستقطاب: افقي.

قناة الحياة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12206.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قناة ON E

التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

قناة النهار

التردد: 11785.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

قناة cbc

التردد: 11785

الاستقطاب: رأسي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قائمة المسلسلات المصرية في رمضان 2024

تستمتعون بالكثير من المسلسلات الرمضانية وهي

مسلسل العتاولة.

مسلسل محارب.

مسلسل صيد العقارب.

مسلسل المداح 4.

مسلسل الحشاشين.

مسلسل مليحة.

مسلسل أشغال شقة.

مسلسل بيت الرفاعي.

مسلسل صلة رحم.

مسلسل جودر.

مسلسل إمبراطورية ميم.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة.

مسلسل نعمة الأفوكاتو.

مسلسل المعلم.

مسلسل عتبات البهجة.

مسلسل صدفة.

مسلسل سر إلهي.

مسلسل العوامري.

مسلسل الكبير أوي 8.

مسلسل مسار إجباري.

مسلسل بدون سابق إنذار.

كيفية ضبط قناة جديدة على الجهاز

تتم عملية ضبط وإضافة قناة جديدة على الجهاز لا يستغرق من الوقت سوى القليل وكل ما عليكم اتباع ما يلي:.