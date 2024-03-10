رسميًا.. تحديد توقيت الدراسة في شهر رمضان 2024 للأطوار الثلاثة ” ابتدائي – متوسط – ثانوي”

الجميع في انتظار في استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لتحديد موعد بداية الشهر الكريم، ومن ناحية أخرى نجد الطلاب والطالبات وأيضًا أولياء الأمور يبحثون عن توقيت الدراسة في شهر رمضان 1445 في الجزائر، وذلك للتعرف على تفاصيل اليوم الدراسة وهل فيه تعطيل في الدوام الرسمي في أي مدرسة بأي يوم أم لا؟ نوضح لكم تقرير مفُصل حول هذا الأمر.

توقيت الدراسة في شهر رمضان

أفرجت جميع مديريات التربية الجزائرية عن وقت الدوام والدراسة للأطوار التلعيمية الثلاث في كل المدارس الجزائرية، حيث المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، حيث الدراسة من أول الساعة 8:30 صباحًا، وذلك للساعة الثالث والنصف بعد الزوال، حيث بخصوص كل مرحلة فالتوقيت كالتالي:

مرحلة التعليم الابتدائي

تم تقليص الفترة الصباحية وأيضًا المسائية بمعدل نصف ساعة يوميًا، حيث تتخلل فترة الصباح ربع ساعة للاستراحة، بينما تفصل بين الفترة الصباحية والمسائية فترة للراحة مدتها ربع ساعة، بينما المدارس التي تعمل بالدوامين معًا، فالفترتان تم تقليص الدوام بهم ساعة، وتتخلل كل فترة منهم استراحة ربع ساعة، أما الفاصل الزمني بينهم نصف ساعة فقط.

مرحلة التعليم المتوسط والثانوي

وفي هذين الطورين تقرر تخفيض الحصة التربوية التي مدتاه ساعة بتقليص ربع ساعة، على أن تقوم المدارس بفصل الفترتين بفترة للراحة مدتها ربع ساعة واستراحة تتخلل كل فترة خمس دقائق فقط، ويتم برمجة وتكييف الأنشطة مع هذا الوقت.

حقيقة تعطيل الدوام الرسمي في رمضان

وفي نفس السياق وضحت التربية الوطنية توقيت الدراسة في شهر رمضان، وعلى أساسه لا يوجد تعطيل بدوام أي مدرسة من المدارس الجزائرية ويمضي العمل طوال الشهر الكريم باستمرار دون انقطاع.