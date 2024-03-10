جبار في الأداء وخفيف على الجيب OnePlus 12: تعرف على مواصفات ومميزات العملاق الجديد اللي هيغير موازين السوق!

في عالم الهواتف الذكية، يبرز اسم OnePlus دائمًا كعلامة تجارية تقدم أحدث التقنيات بأسعار تنافسية، ومع إطلاق OnePlus 12، تستمر الشركة في تقديم هذا الوعد، يأتي هذا الجهاز مع مجموعة من المواصفات الرائعة والمميزات التي تجعله منافسًا قويًا في السوق، في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل مواصفات الجهاز، ومميزاته، والعيوب التي قد تواجه المستخدمين.

المواصفات

الشاشة 6.82 بوصة LTPO AMOLED Ad الدقة 1440×3168 بكسل Ad المعالج Snapdragon 8 Gen 3 Ad الذاكرة العشوائية 12-24GB RAM Ad التخزين الداخلي 256GB/512GB/1TB Ad الكاميرا الخلفية ثلاثية 50MP + 64MP + 48MP Ad الكاميرا الأمامية 32MP Ad البطارية 5400mAh Ad الشحن 100W سلكي A d نظام التشغيل Android 14 Ad الوزن 220 جرام الشبكة 5G Ad الصوت ستيريو سبيكرز Ad الحماية Gorilla Glass Victus 2 Ad

المميزات

شاشة LTPO AMOLED توفر ألوانًا زاهية وتباينًا عاليًا Ad . دقة الشاشة العالية تضمن تجربة مشاهدة ممتازة Ad. المعالج القوي Snapdragon 8 Gen 3 يوفر أداءً متميزًا Ad. خيارات التخزين المتعددة تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة Ad. نظام الكاميرا الثلاثي يعد بصور عالية الجودة Ad. البطارية الكبيرة تدعم الاستخدام الطويل Ad. الشحن السريع يعيد الطاقة للجهاز بسرعة Ad. دعم شبكة 5G لتصفح أسرع Ad1 . الصوت الستيريو يوفر تجربة صوتية غنية Ad الحماية بواسطة Gorilla Glass Victus 2 تضيف إلى متانة الجهاز A d

العيوب

الكاميرا الواسعة والكاميرا الأمامية ليست الأفضل في فئتها . عدم دعم mmWave 5G. الصور قد تكون معالجة بشكل مبالغ فيه. عدد التحديثات أقل مقارنةً بالمنافسين. الزجاج الخلفي قد يكون زلقًا . الشاشة المنحنية قد تسبب بعض الإزعاج. التقييم IP65 بينما المنافسين يقدمون IP68. جودة الفيديو في ضوء النهار ليست مثيرة للإعجاب.

يقدم OnePlus 12 تجربة مستخدم متميزة مع مواصفات رائدة ومميزات متعددة تجعله خيارًا جذابًا للمستهلكين، ومع ذلك، توجد بعض العيوب التي يجب أخذها في الاعتبار، في النهاية، يظل الهاتف خيارًا قويًا في سوق الهواتف الذكية، ويعكس التزام OnePlus بتقديم أحدث التقنيات بأسعار معقولة.