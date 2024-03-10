تكنولوجيا
جبار في الأداء وخفيف على الجيب OnePlus 12: تعرف على مواصفات ومميزات العملاق الجديد اللي هيغير موازين السوق!
في عالم الهواتف الذكية، يبرز اسم OnePlus دائمًا كعلامة تجارية تقدم أحدث التقنيات بأسعار تنافسية، ومع إطلاق OnePlus 12، تستمر الشركة في تقديم هذا الوعد، يأتي هذا الجهاز مع مجموعة من المواصفات الرائعة والمميزات التي تجعله منافسًا قويًا في السوق، في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل مواصفات الجهاز، ومميزاته، والعيوب التي قد تواجه المستخدمين.
المواصفات
|الشاشة
|6.82 بوصة LTPO AMOLEDAd
|الدقة
|1440×3168 بكسلAd
|المعالج
|Snapdragon 8 Gen 3Ad
|الذاكرة العشوائية
|12-24GB RAMAd
|التخزين الداخلي
|256GB/512GB/1TBAd
|الكاميرا الخلفية
|ثلاثية 50MP + 64MP + 48MPAd
|الكاميرا الأمامية
|32MPAd
|البطارية
|5400mAhAd
|الشحن
|100W سلكيAd
|نظام التشغيل
|Android 14Ad
|الوزن
|220 جرام
|الشبكة
|5GAd
|الصوت
|ستيريو سبيكرزAd
|الحماية
|Gorilla Glass Victus 2Ad
المميزات
- شاشة LTPO AMOLED توفر ألوانًا زاهية وتباينًا عاليًاAd.
- دقة الشاشة العالية تضمن تجربة مشاهدة ممتازةAd.
- المعالج القوي Snapdragon 8 Gen 3 يوفر أداءً متميزًاAd.
- خيارات التخزين المتعددة تلبي احتياجات المستخدمين المختلفةAd.
- نظام الكاميرا الثلاثي يعد بصور عالية الجودةAd.
- البطارية الكبيرة تدعم الاستخدام الطويلAd.
- الشحن السريع يعيد الطاقة للجهاز بسرعةAd.
- دعم شبكة 5G لتصفح أسرعAd1.
- الصوت الستيريو يوفر تجربة صوتية غنيةAd
- الحماية بواسطة Gorilla Glass Victus 2 تضيف إلى متانة الجهازAd
العيوب
- الكاميرا الواسعة والكاميرا الأمامية ليست الأفضل في فئتها.
- عدم دعم mmWave 5G.
- الصور قد تكون معالجة بشكل مبالغ فيه.
- عدد التحديثات أقل مقارنةً بالمنافسين.
- الزجاج الخلفي قد يكون زلقًا.
- الشاشة المنحنية قد تسبب بعض الإزعاج.
- التقييم IP65 بينما المنافسين يقدمون IP68.
- جودة الفيديو في ضوء النهار ليست مثيرة للإعجاب.
يقدم OnePlus 12 تجربة مستخدم متميزة مع مواصفات رائدة ومميزات متعددة تجعله خيارًا جذابًا للمستهلكين، ومع ذلك، توجد بعض العيوب التي يجب أخذها في الاعتبار، في النهاية، يظل الهاتف خيارًا قويًا في سوق الهواتف الذكية، ويعكس التزام OnePlus بتقديم أحدث التقنيات بأسعار معقولة.