تكنولوجيا

جبار في الأداء وخفيف على الجيب OnePlus 12: تعرف على مواصفات ومميزات العملاق الجديد اللي هيغير موازين السوق!

bdalhadyمنذ 3 أيام
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في عالم الهواتف الذكية، يبرز اسم OnePlus دائمًا كعلامة تجارية تقدم أحدث التقنيات بأسعار تنافسية، ومع إطلاق OnePlus 12، تستمر الشركة في تقديم هذا الوعد، يأتي هذا الجهاز مع مجموعة من المواصفات الرائعة والمميزات التي تجعله منافسًا قويًا في السوق، في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل مواصفات الجهاز، ومميزاته، والعيوب التي قد تواجه المستخدمين.

المواصفات

الشاشة6.82 بوصة LTPO AMOLEDAd
الدقة1440×3168 بكسلAd
المعالجSnapdragon 8 Gen 3Ad
الذاكرة العشوائية12-24GB RAMAd
التخزين الداخلي256GB/512GB/1TBAd
الكاميرا الخلفيةثلاثية 50MP + 64MP + 48MPAd
الكاميرا الأمامية32MPAd
البطارية5400mAhAd
الشحن100W سلكيAd
نظام التشغيلAndroid 14Ad
الوزن220 جرام
الشبكة5GAd
الصوتستيريو سبيكرزAd
الحمايةGorilla Glass Victus 2Ad

المميزات

  1. شاشة LTPO AMOLED توفر ألوانًا زاهية وتباينًا عاليًاAd.
  2. دقة الشاشة العالية تضمن تجربة مشاهدة ممتازةAd.
  3. المعالج القوي Snapdragon 8 Gen 3 يوفر أداءً متميزًاAd.
  4. خيارات التخزين المتعددة تلبي احتياجات المستخدمين المختلفةAd.
  5. نظام الكاميرا الثلاثي يعد بصور عالية الجودةAd.
  6. البطارية الكبيرة تدعم الاستخدام الطويلAd.
  7. الشحن السريع يعيد الطاقة للجهاز بسرعةAd.
  8. دعم شبكة 5G لتصفح أسرعAd1.
  9. الصوت الستيريو يوفر تجربة صوتية غنيةAd
  10. الحماية بواسطة Gorilla Glass Victus 2 تضيف إلى متانة الجهازAd

العيوب

  1. الكاميرا الواسعة والكاميرا الأمامية ليست الأفضل في فئتها.
  2. عدم دعم mmWave 5G.
  3. الصور قد تكون معالجة بشكل مبالغ فيه.
  4. عدد التحديثات أقل مقارنةً بالمنافسين.
  5. الزجاج الخلفي قد يكون زلقًا.
  6. الشاشة المنحنية قد تسبب بعض الإزعاج.
  7. التقييم IP65 بينما المنافسين يقدمون IP68.
  8. جودة الفيديو في ضوء النهار ليست مثيرة للإعجاب.

يقدم OnePlus 12 تجربة مستخدم متميزة مع مواصفات رائدة ومميزات متعددة تجعله خيارًا جذابًا للمستهلكين، ومع ذلك، توجد بعض العيوب التي يجب أخذها في الاعتبار، في النهاية، يظل الهاتف خيارًا قويًا في سوق الهواتف الذكية، ويعكس التزام OnePlus بتقديم أحدث التقنيات بأسعار معقولة.

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bdalhadyمنذ 3 أيام
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