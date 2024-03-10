رمضان أحلى مع قناة طيور الجنة بترددها الجديد 2024 واجمل أغاني رمضان صايم لا تكلمني وأهلا رمضان

شاهد قناة طيور الجنة في رمضان واستمتع مع أحلى رمضان، حيث تعرض القناة أغاني وأناشيد وبرامج وفقرات في رمضان هادفة ومتنوعة للأطفال مما تغرس فيهم القيم ويستشعرون بأهمية رمضان وشعائره العظيمة، لا شك أن الأطفال يتأثرون بالمحتوى المرأي أكثر تأثيرا لذلك يجب أن نراعي الدقة عن متابعتهم التلفاز، ومن أفضل ما يقضون فيه أوقاتهم متابعة القنوات الهادفة مثل قناة طيور الجنة، والتي نتعرف معا على ترددها وطريقة ضبطه.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

يمكنك متابعة قناة طيور الجنة على التلفاز من خلال التردد التالي:

التردد الخاص بالقناة: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

آلية تثبيت تردد قناة طيور الجنة على التلفاز

ولكي تتمكن من إضافة التردد على جهاز الاستقبال الخاص بك، ومتابعة قناة طيور الجنة قم باتباع الخطوات التالية:

الضغط على زر القائمة من جهاز الريموت. اضغط إدارة القنوات. اختر إضافة الترددات يدويا. أدخل التردد السابق في أماكنه الصحيحة. اضغط بحث، وانتظر قليلًا. سيتم تحميل القناة على تلفازك.

أغاني رمضان طيور الجنة

تعرض قناة طيور الجنة في رمضان مجموعة من الأغاني المميزة والتي منها التالي: