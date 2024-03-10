سعر الذهب اليوم الأحد 10-3-2024 البيع والشراء.. عيار 21 بالمصنعية وصل كام

سعر الذهب اليوم الأحد 10-3-2024، الفترة الماضية تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 أكثر من 1100 جنيه في أقل من أسبوعين، حيث قام الكثير من الناس بسرعة الشراء لأنهم كانوا يترقبون تلك الفرصة منذ فترة طويلة وتعتبر قيمة التراجع كبيرة للغاية، حيث تعرضت محلات الصاغة إلى خسائر كبير الآونة الماضية بسبب عدم الأسعار، وبعد هذا التراجع بدأت الأسعار تتحرك مجدداً ويرتفع مؤشر البيع بنسبة كبيرة ويعود سعر جرام الذهب لأكثر من 3000 جنيه

وبالفعل وصل سعر الجرام مع نهاية التعاملات المسائية نحو 3,300.00 جنيه مصري، وسبب هذا التحرك هو بعض القرارات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي حول رفع قيمة الفائدة لنحو 6% ولن تمر 48 ساعة وإلا يصعد سعر الدولار مرة أخرى ويسجل 49 جنيه، تابعوا معنا التقرير التالي لمعرفة المزيد حول سعر الذهب اليوم الأحد 10-3-2024.

سعر الذهب اليوم الأحد 10-3-2024

مع بداية التعاملات ليوم الأحد 10 مارس يصل سعر جرام الذهب عيار 24 3757.1 جنيهًا للبيع ويسجل 3600 للشراء.

يصل سعر الذهب عيار 21 جرام في محلات الصاغة 3200 جنيه للبيع ونحو 3150 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 2742.8 جنيه للبيع و سعر الشراء 2700 جنيه.

وسجل سعر البيع لجرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة نحو 2139.4 جنيه ويصل سعر الشراء 2106 جنيه.

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم لوزن 8 جرام نحو 25600 الف جنيه مصري.

سعر أونصة الذهب اليوم الأحد 10 مارس 2024

شهد أسعار الذهب محلياً استقرار ملحوظ منذ نهاية التعاملات المسائية ليوم السبت 9 من مارس، على الرغم من ارتفاع سعر الذهب عالمياً ووصول سعر الدولار مقابل الجنية المصري في البنوك نحو 49.60 جنيه، لكن مازالت الاسعار مستقرة ولم تقفز لمستوى أعلى منذ عدة أيام، وصلت أونصة الذهب اليوم الأحد 10 مارس وفقاً التعاملات الصباحية نحو 2179 دولارًا للبيع و تصل قيمة الشراء نحو 2178 دولارًا .