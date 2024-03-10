رؤية هلال شهر رمضان 1445 في الدول العربية وموعد رمضان فلكيا 2024

بحث متواصل من قبل المسلمين والمسلمات من كل مكان بالعالم الآن حول رؤية هلال شهر رمضان، حيث الدول العربية تنتظر اليوم استطلاع هلال رمضان للتعرف عل موعد بداية الشهر الكريم، هل سيكون يوم الاثنين أم الثلاثاء القادم، وفي تقرير اليوم نوضح لكم موعد رمضان فلكيًا ومتى استطلاع الهلال في الدول العربية.

رؤية هلال شهر رمضان 1445

تقوم اليوم كل الدول العربية باستطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1445، بحيث في حالة استطلاع الهلال والتمكن من رؤيته في الدولة، وفي حالة ولادة الهلال فهذا يعني أن غدًا شهر رمضان المبارك واليوم المتمم لشهر شعبان، حيث اليوم بعد المغرب يتبين لكل الدول العربية، وحينها يتم تحديد أول أيام رمضان 2024.

وقد دعت المحكمة العليا السعودية إلى رؤية هلال رمضان مساء اليوم ومثلها دار الإفتاء المصرية والجهات المسؤولة في الدول العربية، وبعض الدول قد يتعذر رؤية الهلال بها ويكون بداية الشهر الفضيل يوم الثلاثاء، بينما دول أخرى يكون يوم الاثنين إن شاء الله.

موعد رمضان فلكيا 2024

وضحنا لكم موعد رؤية هلال شهر رمضان في الدول العربية، وبالنسبة لموعد شهر رمضان في الحسابات الفلكية، فمن المفترض أن بداية شهر رمضان المبارك غدًا الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر مارس لعام 2024، على أن يستمر 30 يوم متواصلين، وتكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 11 من شهر أبريل لعام 2024، ولكن في انتظار الهلال للتأكيد على موعد بدايته في كل دولة عربية، لذا نحن جميعًا في الانتظار مساء اليوم إن شاء الله.