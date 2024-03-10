حلي سفرتك في رمضان.. تردد قناة سي بي سي سفرة 2024 على نايل سات تعرف على أشهى الوصفات الرمضانية

تردد قناة سي بي سي سفرة 2024 التي تتميز بأشهى الوصفات والأطباق الشرقية والغربية، حيث تعتبر قناة سي بي سي سفرة واحدة ضمن مجموعة قنوات cbc المصرية الشهيرة التي تأسست منذ أكثر من عشرة سنوات، تقدم القناة برامج مميزة جداً يقدمها كبار الإعلاميين وكبار الشيفات، تهتم القناة بأدق التفاصيل وتعتبر أو قناة طبخ مصرية، تعمل قناة سي بي سي بأحداث الإمكانيات ولذلك يتعلق بها الجمهور المتابع لأن صورتها واضحة جداً عكس باقي القنوات

تقدم القناة وصفات طبخ بسيطة وسهلة للمبتدئين ولذلك نسبة مشاهدة القناة مرتفعة جداً وخلال هذه الفترة نلاحظ أن هناك بحث كبير عن التردد من أجل معرفة الوصفات الرمضانية الجديدة التي تنقلها القناة، تابعوا معنا الفقرات التالية وتجدون تردد قناة سي بي سي سفرة 2024.

تردد قناة سي بي سي سفرة 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

قناة cbc سفرة في رمضان 2024

تعمل قناة cbc سفرة على مدار 234 ساعة بدون أي توقف وتنوع في البرامج التي تقدمها، بين برامج للأطباق السريعة وبرامج لتقديم الوصفات الشهية التي تقدم على المائدة في المناسبات والعزومات، كما تقدم وصفات صحية ووصفات مناسبة للأطفال في المدرسة ووصفات مشبعة للأشخاص الذين يسيرون على نظام حمية غذائية دايت، كما تقدم القناة مشروبات مغذية ومفيدة للجسم

تستعد قناة سي بي سي سفرة لنقل أهم البرامج المخصصة للطبخ لتقديم وصفات رمضانية للإفطار وافكار للسحور، وأهم الأطعمة المناسبة للجسم لعدم التعرض للمخاطر طوال اليوم، هناك مجموعة من أشهر الشيفات يقدمون البرامج على سي بي سي سفرة أعلنت عنهم القناة الساعات الماضية، كل هذا يمكنكم متابعته وأكثر على سي بي سي سفرة في رمضان 2024 وكل عام وأنتم بخير.

برامج قناة cbc سفرة في رمضان 2024