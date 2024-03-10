عبر مظلتي spa.gov.iq/umbrella.. تنزيل أسماء الحماية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf في العراق

حتى الآن مرت ثلاث شهور في عام 2024 ولم يتم الإعلان عن أي وجبات جديدة في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، وما زال المواطنين في انتظار صدور وجبة جديدة للمشمولين من وزارة العمل العراقية، ونجد البحث قائمًا عبر محركات البحث عن أسماء الحماية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، ونوضح لكم آخر ما ورد بشأن الرعاية الاجتماعية وخطوات الاستعلام عن المشمولين في العراق، تابعونا.

أسماء الحماية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

الوجبة الأخيرة في الرعاية الاجتماعية التي أعلنت عنها وزارة العمل العراقية هي الوجبة السادسة وأرفقت مُلحقًا لهذه الوجبة، ومن يومها لا يوجد وجبات جديدة، والقادمة من المفترض أن تكون الوجبة السابعة ولكن لم تُعلن إلى وقتنا الحالي، وقِيل أنها ستُعلن في بداية عام 2024، بينما آخرين اعتقد أنها تنزل في شهر رمضان المبارك، ولكن لا وقت رسمي لإعلان وجبة جديدة من برنامج الحماية الاجتماعية في العراق، حيث ما زالت عمليات البحث مستمرة حول بيانات المتقدمين، وما زالت الوجبة في انتظار الموازنة أيضًا، ومُحتمل نزولها الأيام المُقبلة إن شاء الله.

تنزيل أسماء الحماية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لم تُعلن بعد، ولكن بعد الانتهاء من الكشوفات، سوف تُعلن عبر منصة مظلتي، ويكون الاستعلام من خلال ما يلي: