“1 رمضان” رددها الآن.. ادعية استقبال شهر رمضان 1445-2024 قبل رؤية هلال الشهر المبارك

ادعية استقبال شهر رمضان 2024-1445، ساعات قليلة تفصلنا على أعظم شهر في العام والذي يتطلع إليه المسلمين في معرفة ادعية استقبال شهر رمضان تضرعًا إلى الله ورغبةً في تحقيق أمانيهم خلال هذا الشهر الكريم، لا سيما أنه يتجلى عظمة هذا الشهر في استجابة الله للدعوات ونزل فيه القرآن الكريم وأيضًا زيادة القرب من الله وأداء فريضة الصيام، لذلك يتراكض المسلمون في الاستطلاع حول أفضل الأدعية التي يمكن الاستعانة بها خلال أداء الصلوات والخلو بالله.

ادعية استقبال شهر رمضان

كان النبي محمد صلى الله عليه وأهله وسلم يستقبل شهر رمضان بالدعاء ويفرح برؤية هلال هذا الشهر الكريم، ومن أفضل ادعية استقبال شهر رمضان ما دعى به النبي الكريم ﷺ:-

اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، وَالْعَوْنَ عَلَى الْصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوةِ الْقُرْآن.

أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ، فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية معه دخول الشهر المبارك، ونسألك أن تبارك لنا في أيامه، وأن تصلح لنا فيه أمورنا وتجعلنا في تمام الرضا والسعادة.

اللهم اجعل الشهر الكريم بداية الخير لنا في الدنيا، واجعلنا فيه من المسلمين المحببين إليك بصالح الأعمال، وأصلح لنا كل الأحوال.

اللهم إنا نسألك البداية الجديدة الصالحة مع بداية الشهر الكريم المبارك، وبارك لنا في كل الأيام والليالي، واجعل الجنة جزاء صالح الأعمال والعبادات.

اللهم أصلح لنا كل أمورنا في الشهر الكريم، واجعل الجنة مستقر لنا ومتاع، واجعل باب الريان باب دخولنا الجنان إنك على كل شيء قدير.

اللهم أعنا على الصيام والصلاة وصالح الأعمال، وتقبل منا واجعلنا من أهل الجنة الصائمين التائبين.

أدعية رمضان مفاتيح الجنان 1445-2024

اللّهُمَّ طَهِّرْني فيهِ مِنَ الدَّنَسِ وَالأَقْذارِ، وَصبِّرني فيهِ عَلى كائِناتِ الأَقدْارِ، وزَيِنّيّ وَاستُرْني فيهِ بِالسِّتِر وَالعَفافِ، وَاحْمِلْني فيهِ على العدلِ والإنصاف، وآمنّي فيهِ من كلّ ما أخاف، بِعِصْمَتِكَ يا عِصْمَةَ الْخائِفينَ.

اللهمَّ اكفِنِي بحلالِكَ عن حرَامِكَ، وأغْنِنِي بفَضْلِكَ عمَّن سواكَ.

اللهمَّ إني أسألُك من كل خيرٍ خزائنُه بيدِك، وأعوذُ بك من كل شرٍّ خزائنُه بيدِك.

ربّ لا تجعل أعيننا صغيرةً لا ترى إلا الدُنيا، ولا تجعل قلوبنا ضيّقة لا تفكر إلا بالبشر، اللهمَّ اجعلنا أوسع نظرًا وأرقى فكرًا نرى الجنة ونعمل لها.

اللّهُمَّ واجْعَل لي نَصيبًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا اَجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْني فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ.

دعاء اليوم الأول من شهر رمضان 1445

نقدم لكم دعاء اليوم الأول من شهر رمضان 1445 مكتوب كامل لترديده طوال اليوم: