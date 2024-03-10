لو ابنك محوش 50 ألف جنيه هتاخد عليهم 15 ألف جنيه وقتي.. أعرف التفاصيل قبل أي حد

أطلق البنك الأهلي شهادة جديدة بعائد متناقص 30% في السنة الأولى و25% في السنة الثانية، إضافة إلى 20% في السنة الثالثة على أن يتم صرفه بعائد دوري سنويًا، ولذا فإن هذه الشهادات جاءت للحفاظ على قيمة الأموال التي يرغب الكثير من الأشخاص في ضخها داخل البنوك، وفي السطور التالية نوضح لكم قيمة الفائدة على الـ 50 ألف جنيه، من أجل أن يتعرف عليها الجميع.

عائد شهادة الـ30% من البنك الأهلي

في حالة القيام بشراء شهادة بقيمة 50 ألف جنيه على عائد 30%، فإن قيمة الفائدة في هذه الحالة تصل إلى 15 ألف جنيه، يتم صرف العائد سنويًا في السنة الأولى، كما يتناقص مع السنوات الماضية وفقًا لقيمة العائد، هذا وأن السنة الثانية يكون العائد 10 ألف جنيه بنسبة 25%، بينما السنة الثالثة تصل قيمة الفائدة إلى 5 ألف جنيه وذلك بعائد الـ20%، فضلاً عن إمكانية شراء هذه الشهادة إلكترونيًا إذا كنت تمتلك حساب داخل البنك ويكون عبر الإبلكيشن المعني بذلك.

تفاصيل شهادة الـ 30%

من أهم المميزات التي يمكن الحصول عليها عند شراء شهادة الـ 30%، ما جاء على النحو الأتي:-