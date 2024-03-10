المستهلكين الفرحة مش سيعاهم .. “أسعار الحديد اليوم” الأحد 10 مارس 2024 + أسعار الأسمنت .. الحق اشتري بسرعة

يقوم العديد خاص المهمين بالمواد المتعلقة بالبناء بالتساؤل عن أسعار الحديد اليوم، حيث إن الطن منهما صار من أهم الأمور عندهم في حيز عدم الاستقرار بالأسعار بهذا الوقت الجاري، مع وجود أخبار عن انخفاض أسعارهم وهذا يعود للإجراءات المتخذة بهذا الوقت الجاري وأيضا الإنتاج الكبير من الحديد والأسمنت، وفيما يلي سوف نرفق لكم أسعارهم.

أسعار الحديد اليوم

شهدت أسعار الحديد اليوم انخفاض بصورة ملحوظة فنجد أنها سجلت الآتي:

بلغ سعر طن الحديد الجارحي والداخلية اليوم الأحد الموافق من 10 مارس 2024 لما يقرب من حوالي 48000 جنيه مصري.

يلي الشركات السابقة سعر طن الحديد في بشاي والعشري، وكذلك بيانكو والمصريين والعشري وعطية، اليوم الأحد الموافق من 10 مارس 2024 لما يقرب من حوالي 47500 جنيه مصري.

كما وصل سعر طن الحديد في شركات الكومي، والسويس للصلب والجيوشي، وحديد مصر ستيل وحديد المراكبي، اليوم الأحد الموافق من 10 مارس 2024 لما يقرب من حوالي 47000 جنيه مصري.

أسعار طن الأسمنت اليوم

انخفضت أسعار طن الأسمنت اليوم، فنجد أن الأسعار جاءت كما يلي: