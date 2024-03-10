شكلك مش هتعرف تخزنها قبل رمضان .. “أسعار الدواجن اليوم” الأحد 3 مارس 2024 + سعر الفراخ البيضاء .. مفاجأة مش متوقعة

صارت العملية الخاصة بمتابعة الأسعار اليومية بالتحديد أسعار الدواجن اليوم هي الشغل الشاغل لكثير من المواطنين في هذا الوقت الجاري، فمن المعروف أن تلك الأسعار بشكل يومي تتباين وفي هذا المقال سنتعرف على أسعارها اليوم الأحد العاشر من مارس 2024م، فمع حلول شهر رمضان الكريم يرغب الأشخاص في معرفة تلك الأسعار اليوم، تابعونا فيما يلي.

أسعار الدواجن اليوم

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم مع حلول شهر رمضان الكريم، إذ جاءت متراوحة بين 108 جنيه مصري حتى 112 جنيه، ويتباين هذا السعر بتباين التجار، كما أن هذا السعر يكون على حسب الأسعار المتداولة ببورصة الدواجن، كما أن الأسعار في بورصة الدواجن تكون متراوحة بين 90 جنيه مصري، وكذلك 92 جنيه مصري، كما أن الغية من ذلك هو منح فرصة للزيادة في الصادرات للدول الأخرى، إذ إن حجم الإنتاج المحلي منها اليوم قد بلغ حتى 4 مليون.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

كما قلنا إن أسعار الدواجن شهدت زيادة وارتفاع اليوم مع بدء شهر رمضان المبارك، وقد سجلت الدواجن البيضاء اليوم الأحد 10 مارس 2024م، في بورصة الدواجن كل ما يلي: