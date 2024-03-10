وزارة التربية والتعليم… جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي وأدبي

يحرص الآباء والأمهات والطلاب على سرعة الوصول إلى جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 التي اعتمدته رسمياً وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور رضا حجازي، حيث تعتبر امتحانات الثانوية العامة هي الشغل الشاغل خلال هذه الفترة كونها مرحلة في غاية الأهمية، تستخرج الثانوية العامة الأطباء والمعلمين والعلماء ورجال الدين والمهندسين، لكن يحتاج الطالب أن يجتهد ويسعى لكي يحقق ما يريده والحلم سهل لكن تحقيق هو الأصعب لمن لا يسعى.

لقد قامت وزارة التربية والتعليم بفتح باب التسجيل على استمارة الثانوية العامة والتي استمرت لمدة شهر كامل وهذا لكي يحصل الطالب على رقم الجلوس المخصص لدخول لجنة الامتحانات، وبعد انتهاء الوزارة من استقبال طلبات التسجيل قامت بالإعلان منذ عدة أيام عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وهذا ما ننشره لحضراتكم عبر التقرير التالي تابعوا معنا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

لقد قام السيد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم باعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية والأدبية ومدار المتفوقين يوم الإثنين الماضي الموافق 4 من مارس الجاري 2024 على أن تأتني الامتحانات وفقاً للجدول الزمني على النحو التالي

تعقد الامتحانات رسمياً بدايةً من يوم الإثنين الموافق 10 من يونيو 2024 في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

الأربعاء 12-6-2024 مادة الاقتصاد والإحصاء.

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك 15 يونيو وحتى يوم 20 يونيو 2024.

يتم استئناف الامتحانات بعد الامتحانات يوم السبت الموافق 22 من يونيو في مادة اللغة العربية.

الثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

السبت الموافق 29 يونيو 2024 الفيزياء والتاريخ.

الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024 اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 6 يوليو 2024 الكيمياء والجغرافيا.

الأربعاء 10 من يوليو 2024 مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات البحتة الجبر والهندسة وعلم النفس والإجتماع.

السبت 13 يوليو 2024 مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل.

الأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء والرياضيات التطبيقية الاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

السبت الموافق 20 من يوليو 2024 مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

إجراءات امتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة 2023-2024