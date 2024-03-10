“الساعة كم؟” موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024-1445 وما هو دعاء النبي عند رؤية الهلال

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024-1445، خلال ساعات قليلة ستقوم جميع الدول العربية والإسلامية برصد موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024-1445 نتيجة لإنتهاء شهر شعبان المتمم والذي من المفترض أنه سوف يكتمل إتمامه اليوم ويعقبه دخول شهر رمضان الكريم، الذي يتتوق الكثير من المسلمين في جميع البلاد بالإستبيان حول الموعد الرسمي.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024-1445

يتساءل الجميع عن موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024-1445 في الدول العربية والعالم الإسلامي كله حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر معرفة ما إن كان اليوم هو أخر أيام شهر شعبان أم غداً هو المتمم للشهر، حيث يظهر أن شهر رمضان الكريم يبدأ فلكياً غداً الاثنين الموافق 11 مارس 2024، ومن المقرر أن يتم استطلاع الهلال مساء اليوم الأحد وبالتحديد بعد المغرب مباشرة ليتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال عبر كافة القنوات الفضائية، حيث سنعرف ما إن كان غداً الأثنين هو أول أيام شهر رمضان أم الثلاثاء.

دعاء رؤية هلال شهر رمضان مكتوب

كان النبي محمد صلى الله عليه وعلى أهله وسلم يردد دعاء “الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله”، عند رؤية هلال شهر رمضان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد “هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالله الذي خلقك” ثلاث مرات.

إمساكية شهر رمضان 2024-1445

نقدم لكم إمساكية شهر رمضان المبارك 2024-1445 في مصر فلكياً قبل ساعات قليلة من إعلان نتيجة رؤية هلال الشهر المبارك:-