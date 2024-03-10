موعد اذان المغرب أول يوم رمضان 2024 القاهرة والإسكندرية والجيزة وجميع المحافظات

موعد اذان المغرب أول يوم رمضان 2024 ضمن الأسئلة التي يطرحها البعض لمعرفة الإجابة عنها بشكل دقيقة، كما يتساءل الكثير من المسلمين عن عدد ساعات الصيام في نهار شهر رمضان 2024، كما هناك بعض المسلمين اعتادوا على الإكثار من الصيام في شهر رجب وشعبان ولم ينشغل معرفة موعد اذان المغرب، لكن هناك من يصوم فقط في شهر رمضان ويكون حريص على معرفة مواعيد الصلاة الفجر وموعد الامساك وموعد المغرب وصلاة العشاء لتأدية التراويح

أخيراً تعود نفحات الشهر الكريم الطيب ويقبل المسلمون إلى صلاة التراويح وبداخلهم سعادة كبيرة أنهم يتقربون إلى رب العباد بأعمالهم الطيبة الخالصة لوجة الله تعالى، واليوم نستعرض لكم عبر الفقرات موعد اذان المغرب أول يوم رمضان 2024

موعد اذان المغرب أول يوم رمضان 2024

حسب إمساكية شهر رمضان أن موعد أذان المغرب أول يوم في شهر رمضان يرفع في تمام الساعة 6.01 دقيقة حسب توقيت القاهرة والساعة 6.07 مساءً حسب توقيت محافظة الإسكندرية، وتكون عدد ساعات الصيام في اليوم الأول من شهر رمضان 13.38 ساعة وفي نهاية شهر رمضان قد تصل عدد ساعات الصوم في نهار رمضان حتى 14.34 ساعة

حيث ينتظر المسلمين حلول شهر رمضان بفارغ من الصبر لأنه شهر مليئ بالخيرات وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، تزداد العبادات في شهر رمضان مما تترابط الأسرة ويجتمعون طوال الشهر على مائدة الإفطار للاستمتاع بالأجواء الرمضانية.

استطلاع هلال شهر رمضان 2024

ساعات قليلة تفصلنا عن معرفة أول أيام شهر رمضان، وحسب تصريحات دار الإفتاء المصري أن هلال رمضان يتم استطلاع اليوم الأحد الموافق 10 من مارس 2024 ويظل الهلال في السماء لمدة 20 دقيقة، وعند تحري رؤية الهلال اليوم سوف يتم الإعلان عن أول أيام رمضان الذي من المتوقع أن يكون فلكياً غداً الإثنين الموافق 11 من مارس 2024، وبعد التحري تقوم القنوات الفضائية الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيس بوك والراديو بالإعلان عن أول أيام شهر رمضان، فاللهم بلغنا رمضان إيماناً واحتساباً وأغفر لمنا ما تقدم وما تأخر إنك على كل شئ قدير.