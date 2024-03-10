نزلها قبل رمضان 📺.. تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 “عرب سات ونيل سات”

يبحث المتابعون عن تردد قناة الفجر الجزائرية قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث أنها تعرض أجمل المسلسلات التركية التي يحب متابعتها الناس خصوصاً في أوقات الصيام، ثم أن القناة ستعرض باقة من المسلسلات المميزة في شهر رمضان المبارك، لذلك تابع معنا لتتعرف على الترددات الموجودة في الاقمار الاصطناعية.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024

يمكن ضبط القناة على النايلسات والعرب سات وذلك عبر إضافة الترددات التالية ومعطياتها:

نايل سات

التردد: 12654 – 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي.

عرب سات

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي.

المسلسلات التي تعرضها قناة الفجر

لعل سر شعبية قناة الفجر الجزائرية هو أنها تعرض العديد من المسلسلات القوية التي تحظى بشعبية كبيرة ومنها:

محمد الفاتح “ غير مؤكد أنه سيعرض في رمضان حتى الآن “.

“. صلاح الدين الأيوبي.

مسلسل قيامة عثمان.

نكون بذلك تعرفنا على التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية لعام 2024 والتي ستمنكم من متابعة مسلسلاتكم المفضلة في شهر رمضان المبارك والاستمتاع بوقتكم، كما يمكنكم متابعة وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف اكثر على المسلسلات التي ستعرض في رمضان وتوقيتها.