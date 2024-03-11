“مٌتااح” لينك الاستعلام عن نتيجة وظائف البريد المصري 2024 بالرقم القومي بوابة الوظائف الحكومية jobs.caoa.gov.eg

أطلقت هيئة البريد المصري منذ فترة عدد كبير من الوظائف الشاغرة وتقدم عدد كبير جداً من الأشخاص عليها، وبعدها تم الإعلان عن خدمة الاستعلام عن نتيجة وظائف البريد المصري 2024 المتوفرة لجميع المقبلين من فئات الشباب للتعيين في الوظائف الشاغرة المعلن عنها، مع العلم أن تلك الهيئة تحرص على الإعلان فور وجود وظائف لالتحاق الراغبين للتعيين بها، ويطغى الحديث بكثرة خلال تلك الفترة حول تلك الوظائف المطروحة للاستعلام عنها مع توفير الهيئة نتيجة الوظائف المرجو التعيين بها بعد الانتهاء من رصد جميع المؤهلات للمتقدمين، وسنعرض لكم حصريًا آخر مستجدات هذه الأنباء.

الاستعلام عن نتيجة وظائف البريد المصري 2024

إن الاستعلام عن نتيجة وظائف البريد المصري 2024 هو أكثر ما يشغل بال الآلاف من الشباب الذين تقدموا على وظائف البريد لهذا العام راغبين في معرفة ما إن كان تم قبولهم في الوظائف أم تم رفضهم، وإليكم بالتفصيل الخطوات اللازمة للاستعلام، كالآتي:-

بالدخول إلى منصة بوابة الوظائف الحكومية المصرية من هنا .

. ثم بالمبادرة بتحديد قسم وظائف البريد المصري.

النقر على استعلام.

وبعد ذلك بإدخال إجراءات عملية تسجيل الدخول بكتابة بياناتك مثل: رقم الطلب، والرقم القومي.

يليه الضغط على أيقونة استعلام.

شروط القبول في البريد المصري 2024

قبل الاستعلام عن نتيجة وظائف البريد المصري 2024 يرجى الاطلاع على مجموعة الشروط التي تم تحديدها من جانب هيئة البريد المصري:-

أن يكون المتقدم ذو أصول مصرية.

على أن يكون المتقدم أحد المقيمين داخل الدولة المصرية للأبد.

أن يكون جدير بالمهنة الملحق بها من خلال حصوله على مؤهل دراسي بتقدير جيد.

ينبغي أن لا يكون قد صدر بحقه أحكام جنائية وغيرها.

الوظائف المتاحة في هيئة البريد المصري 2024

أعلنت الهيئة القومية للبريد عن مجموعة من الوظائف الشاغرة ليتمكن حديثي التخرج من التقديم عليها وتتمثل هذه الوظائف في الآتي:-