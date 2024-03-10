تردد قناة بطوط كيدز 2024 📺 الجديد Batoot Kids Tv للأطفال

يستمتع الأطفال بمشاهدة قنوات الأطفال، لذلك يبحث المتابعون عن تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2024، حيث أنها تعتبر من القنوات التلفزيونية المميزة الخاصة بالأطفال، فتعرض برامج ومسلسلات تسلية مخصصة لأعمار الأطفال، مما يساعد الأهالي في تسلية أبناءهم.

تردد قناة بطوط كيدز على الأقمار الاصطناعية

يمكنك تنزيل التردد الجديد حسب القمر الاصطناعي الذي يناسبك حيث أن القناة تعرض على قمرين مختلفين وهما:

نايل سات

التردد: 11594.

عامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

عرب سات

التردد 11687.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز 27500.

برامج تعرضها قناة بطوط كيدز

تعرض القناة العديد والكثير من المسلسلات المناسبة لعمر الأطفال الصغار، وتلائم مستواهم الفكري وتنميه، وفيما يلي أبرز البرامج التي تعرضها

الأميرة والوحش

جزيرة الكنز

أخوة الدب

شجاع.

كونج فو باندا 3.

بذلك نكون تعرفنا على تردد قناة بطوط الجديد 2024 وأبرز البرامج والأفلام التي تعرضها، ويمكنكم معرفة تفاصيل أكثر عبر صفحة بطوط كيدز على الفيس بوك.