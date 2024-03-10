موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليفربول، العملاق في عالم كرة القدم، يستعد لخوض تحدٍ كبير أمام مانشستر سيتي في إطار الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، اللقاء يشهد تنافساً محتدماً بين الفريقين، مع تواجد ليفربول في المرتبة الثانية ومانشستر سيتي يحل ثالثاً بفارق نقطة واحدة فقط بينهما، هذه المباراة تحظى بأهمية بالغة، خصوصاً مع مشاركة النجم المصري البراق، محمد صلاح، مما يجعل الجمهور في شوق كبير لمعرفة كل تفاصيل هذا اللقاء الكروي الهام.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

سوف يأتي موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، وستُقام على أرض ملعب الأنفيلد، وستنطلق صفارة بدء المباراة في تمام الساعة 5:45 بتوقيت جمهورية مصر 6:45 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

سوف تتولى قناة beIN Sports HD 1 مهمة عرض مباراة مانشستر سيتي وليفربول وذلك لمن لم يتسنى له الذهاب إلى ملعب الأنفيلد لمشاهدتها، ويمكن تنزيل القناة عبر الإحداثيات الآتية:

التردد: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

الاستقطاب: أفقي H.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، من المتوقع أن يسعى فريق ليفربول لمواصلة التقدم، وسيتم اعتماد خطة 4-3-3 للفريق والتي تضمن التشكيل الآتي:

حراسة المرمي: كيهلر.

خط الدفاع: سوف يشمل اللاعبين: “أندي روبرتسون” ،”فيرجيل فان دايك”، “إبراهيما كوناتيه”، “جو جوميز”

خط الوسط: سوف يتواجد كل من “واتارو إندو”، “أليكسيس ماك أليستر”،” دومينيك سوبوسلاي”.

خط الهجوم: يتواجد كل من “لويس دياز”، “داروين نونيز”، “محمد صلاح”.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي

ننتظر أن يقدم مدرب الفريق بيب جوارديولا تشكيلًا رائعًا، من شأنه أن يحقق له الفوز علي نظيره، والذي سوف تأتي على النحو التالي: