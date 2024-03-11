إليكم “بشري سارة لأصحاب المعاشات” موعد صرف معاشات أبريل 2024 قبل العيد ولا بعده؟

موعد صرف معاشات أبريل 2024، أُثيرت حالة من الجدل المنتشرة على نطاق واسع بشأن موعد صرف معاشات أبريل 2024 خاصةً بعد تلقى أصحاب المعاشات الخاصة بشهر مارس بالزيادة الجديدة بموجب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أقر بصرف زيادة جديدة حيال تقاضي المواطنين المعاشات بنسبة 15% والذي يساهم في تعزيز جودة الحالة المعيشية خاصة مع حلول شهر رمضان الجاري وإسعافهم في شراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والمنتجات المحلية لتحقيق حياة كريمة لهم وانتشار الرخاء للتطلع في إطار ارتقاء بالدولة المصرية لمواكبة العصر الحديث الذي نشهده، وسنوافيكم بأدق التفاصيل المراد معرفتها.

موعد صرف معاشات أبريل 2024

بصدد ما قامت به وزارة المالية لحسم الجدل بشأن موعد صرف معاشات أبريل 2024 الذي يتطلع إليه المواطنين في معرفته مما يتدافع الكثيرون في إجراء عمليات البحث للاستطلاع عن آخر مستجدات وزارة المالية بخصوص صرف الرواتب المعيشية للمتقاعدين والموظفين العاملين بالدولة، وفي إطار ما تقوم به الدولة من تقديم العديد من الدعم لجميع فئات المجتمع فمن المقرر أنه سيتم صرف معاشات شهر إبريل في اليوم الموافق 1 إبريل 2024 حتى 6 إبريل 2024 أي قبل عيد الفطر المبارك، ويتم الصرف عبر كافة الأماكن المتاحة للصرف مثل البريد المصري وبنك ناصر الاجتماعي أو من خلال ماكينات الصرافة الآلية.

الاستعلام عن صرف معاشات شهر إبريل 2024

يمكن الاستعلام عن موعد صرف معاشات أبريل 2024 من الإنترنت عبر هيئة التأمينات الاجتماعية التي أتاحت تلك الخدمة للتسهيل على المواطنين المستفيدين من المعاشات في شتى أنحاء الجمهورية، كالآتي:-

أولاً: برجاء التوجه لزيارة الموقع الالكتروني الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية .

. ثانيًا: بتسجيل الدخول عبر إدخال جميع البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك.

ثالثًا: باختيار قسم الاستعلامات.

رابعًا: انقر على خانة صاحب معاش.

خامسًا: أدخل البيانات الخاصة بك من الرقم القومي وغيرها.

سادسًا: اضغط على خانة استعلم.

أماكن صرف معاشات أبريل 2024

توفر هيئة المعاشات إمكانية صرف المواطنين أصحاب المعاشات لمعاشاتهم الشهرية من عدة مصادر وأهما:-