سعر الدولار يُحافظ على مستواه في البنوك اليوم 10-3-2024

في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 10-3-2024، شهدت البنوك المصرية استقرارا نسبيا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بعد مرور أيام من تحرير سعر الصرف الأجنبي، هذا الاستقرار جاء في ظل تباين الأسعار بين البنوك، مما أثار اهتمام الجمهور بالتحديثات الاقتصادية الحالية وتأثيرها على القرارات المالية للمواطنين.

سعر الدولار في البنوك

وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر الدولار داخل البنك المركزي نحو 49.34 جنيه للشراء و 49.44 جنيه للبيع.

تم تسجيل عروض لشراء الدولار مقابل الجنيه المصري بأقل سعر يبلغ حوالي 49.2 جنيه في بنك الاستثمار العربي AIB للشراء، و 49.3 جنيه للبيع.

بينما بلغ ثاني أقل سعر للشراء حوالي 49.3 جنيه وللبيع 30.4 جنيه في ثمانية بنوك، منها “ميد بنك، الإسكندرية، مصر، التعمير والإسكان، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني NBK، البركة”.

وفي بنوك أخرى، كان متوسط سعر الدولار نحو 49.35 جنيه للشراء و 49.45 جنيه للبيع، مثل “الأهلي المصري، العربي الإفريقي الدولي، المصرف المتحد، HSBC”.

بينما وصل سعر الدولار إلى حوالي 49.4 جنيه للشراء و 49.5 جنيه للبيع في بنوك “الشركة العربية سايب، إيجي بنك، القاهرة، قناة السويس، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية”.

فيما كان أعلى سعر للدولار حوالي 49.6 جنيه للشراء و 49.7 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وكريدي أجريكول، بينما بلغ ثاني أعلى سعر للشراء حوالي 49.5 جنيه وللبيع 49.6 جنيه في البنك الأهلي الكويتي.

يبدو أن السعر الرسمي للدولار قد استقر بشكل عام، ولكن هذا الاستقرار لا يعكس الصورة بالضبط، حيث يوجد تفاوت واضح في الأسعار بين مختلف البنوك، مما يعكس حالة التشويش للسوق وعدم الاستقرار الكامل.

حساب سعر الفائدة