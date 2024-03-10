هتاخد معاش إضافي مرزق من يومك.. معاش حكومي لأصحاب الأمراض المزمنة.. اعرف موقف المصابين بالسكر والضغط هياخده ولا لا

معاش حكومي لأصحاب الأمراض المزمنة، لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، وافقت على تضمين فئة أصحاب الأمراض المزمنة ضمن الحصول على معاش حكومي وفقاً لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وتم الاتفاق على الاحتفاظ بالمادة 26 التي تحدد الفئات المشمولة بالأمراض المزمنة، حيث شهد الاجتماع مناقشات حول الحالات الصحية الشديدة مثل مرض السكر وارتفاع ضغط الدم.

معاش حكومي لأصحاب الأمراض المزمنة

حيث تنص المادة على أن الشخص المصاب بمرض مزمن شديد هو من يعجز عن أداء الأنشطة اليومية والعمل وتحقيق الدخل الشهري الكافي لتلبية احتياجاته الأساسية، مع تأكيد حالته الصحية وعجزه عن العمل وفقًا للضوابط المحددة بقرار من وزير الصحة بالتعاون مع الجهات المختصة.

زيادة التوسع في قاعدة الحماية الاجتماعية

تعقب ممثلة وزارة الصحة بأن تعريف الأمراض المزمنة يتضمن مجموعة واسعة من الحالات مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر، ولكن يتعين تحديد هذه الحالات بدقة لتجنب التوسع الزائد في نطاق التغطية وتأكيد عجز الأفراد عن العمل،حيث أشار المستشار محمد نصير، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، إلى أن الهدف من التعريف هو توسيع نطاق الحماية الاجتماعية دون تقييد، وستوضح اللوائح التنفيذية التفاصيل المحددة.

وقد وافقت اللجنة على هذا النهج، بينما من المقرر مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب الأسبوع المقبل، بعد الموافقة النهائية عليه من مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، ويهدف هذا القانون إلى منح معاش حكومي كجزء من نظام التكافل الاجتماعي، بما في ذلك لفئات معينة مثل أصحاب الأمراض المزمنة، وسيتم تحديد شروط الاستحقاق وتعريف الحالات المشمولة في اللوائح التنفيذية التي ستصدر بعد الموافقة النهائية على القانون وتصديق الرئيس.