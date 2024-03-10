طبخ
الفول المدمس السريع في الحلة لونه تحفة مع تحويجة العربيات لسحور رمضان
الفول المدمس هو أحد الأطباق التقليدية والشهيرة في المطبخ العربي. يُعتبر الفول المدمس وجبة غنية بالبروتينات والألياف الغذائية، ويتم تحضيره من حبوب الفول الجافة المعروفة بقيمتها الغذائية العالية ويقدم الفول المدمس عادةً كوجبة إفطار شهية، ويتم تقديمه مع مجموعة متنوعة من المقبلات مثل الطماطم المقطعة، البصل الأخضر، البقدونس المفروم، الزعتر، والزيتون. يُمكن أيضًا تناول الفول المدمس كوجبة خفيفة أو وجبة رئيسية، ويمكن تقديمه مع الخبز العربي الطازج أو الخبز التوست.
مقادير عمل الفول المدمس
1/2 كيلو فول مصري
1 كوب عدس أصفر
1 ملعقة كبيرة كركم
1 ملعقة كبيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة نشا
2 ملعقة كبيرة ماء
1 كوب زيت عادي
1/4 كوب زيت حار
1/4 كوب بابريكا
1/4 كوب طحينة خام
1/4 كوب شطة
ملح وفلفل وكمون وكزبرة
طريقة عمل الفول المدمس
- اغسل الفول جيداً تحت الماء الجاري، ثم انقعه في ماء ساخن لمدة ساعة كاملة، مع تغيير الماء بعد نصف ساعة.
- صفّي الفول من الماء وضعه في قدر عادي مع كوب العدس الأصفر المغسول، والليمون، والكركم، والبابريكا، والماء الساخن.
- اترك الفول يغلي على نار عالية لمدة نصف ساعة، ثم خفّف النار واتركه على نار هادئة لمدة 4 ساعات.
- كل ساعة ونصف، تأكد من مستوى الماء وأضف المزيد من الماء الساخن إذا لزم الأمر.
- في آخر 15 دقيقة، ذوّب النشا في الماء وأضفه إلى الفول، مع التقليب.
- اترك الفول على النار لمدة 15 دقيقة أخرى، ثم ارفعه واتركه ليبرد.
- تحضّر الخلطة: امزج الزيت العادي، والزيت الحار، والبابريكا، والشطة، والملح، والفلفل، والكمون، والكزبرة، والطحينة في وعاء.
- ضع الفول في وعاء التقديم، وهرسه بالملعقة أو الشوكة، أو افرمه بالهاند بلندر.
- أضف الملح والفلفل، ثم وزّع خليط الزيت على سطح الفول.
- زين الفول بالبصل الأخضر والرغيف الطازج، وقدمّه مع العائلة.