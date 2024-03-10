الفول المدمس السريع في الحلة لونه تحفة مع تحويجة العربيات لسحور رمضان

الفول المدمس هو أحد الأطباق التقليدية والشهيرة في المطبخ العربي. يُعتبر الفول المدمس وجبة غنية بالبروتينات والألياف الغذائية، ويتم تحضيره من حبوب الفول الجافة المعروفة بقيمتها الغذائية العالية ويقدم الفول المدمس عادةً كوجبة إفطار شهية، ويتم تقديمه مع مجموعة متنوعة من المقبلات مثل الطماطم المقطعة، البصل الأخضر، البقدونس المفروم، الزعتر، والزيتون. يُمكن أيضًا تناول الفول المدمس كوجبة خفيفة أو وجبة رئيسية، ويمكن تقديمه مع الخبز العربي الطازج أو الخبز التوست.

مقادير عمل الفول المدمس

1/2 كيلو فول مصري

1 كوب عدس أصفر

1 ملعقة كبيرة كركم

1 ملعقة كبيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة نشا

2 ملعقة كبيرة ماء

1 كوب زيت عادي

1/4 كوب زيت حار

1/4 كوب بابريكا

1/4 كوب طحينة خام

1/4 كوب شطة

ملح وفلفل وكمون وكزبرة

طريقة عمل الفول المدمس