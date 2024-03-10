لو أنت طالب في القسم العلمي أو الأدبي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وحقيقة تأجيلها.. كم مدة إجازة الامتحانات
موعد امتحانات الثانوية العامة 2024
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة المقيدين في الشعبتين الأدبية والعلمية، عن ترتيب ومواعيد عقد الامتحانات في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة للعام 2024، لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية، استعدادًا لعقد الامتحانات في شهر يونيو المقبل.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد غير المضافة للمجموع
سيبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 يوم الإثنين الموافق 11 يونيو المقبل، حيث ستجرى امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، والتي تشمل “التربية الدينية – التربية الوطنية – الاقتصاد – الإحصاء”.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد الأساسية
تبدأ امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية والعلمية في عام 2024 يوم السبت الموافق 22 يونيو المقبل، حيث يكون امتحان اللغة العربية أول امتحان ضمن الجدول الزمني للامتحانات الأساسية.
آخر يوم لعقد امتحانات الثانوية العامة 2024
انتهاء جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 لطلاب الشعبة الأدبية والعلمية فرع العلوم مقرر يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو، بينما يكون انتهاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 لطلاب العملي فرع الرياضيات في يوم السبت الموافق 20 يونيو.
إجازة امتحانات الثانوية العامة 2024
جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 يتضمن فترة إجازة مدتها 5 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ إجازة الثانوية العامة لعام 2024 بمناسبة عيد الأضحى، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 يوليو وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 20 يوليو.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024
- يوم الإثنين 10 يونيو 2024، امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.
- يوم الأربعاء 12 يونيو 2024، امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء.
- يوم السبت 22 يونيو 2024، امتحان اللغة العربية.
- يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، امتحان اللغة الأجنبية الثانية.
- يوم السبت 29 يونيو 2024، امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.
- يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، امتحان اللغة الأجنبية الأولى.
- يوم السبت 6 يوليو 2024، امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.
- يوم الأربعاء 10 يوليو 2024، امتحان مادتي الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع، بالإضافة إلى امتحان الرياضيات البحتة (جبر والهندسة الفراغية).
- يوم السبت 13 يوليو 2024، امتحان الرياضيات البحتة (تفاضل وتكامل).
- يوم الأربعاء 17 يوليو 2024، امتحان مادتي الأحياء والرياضيات التطبيقية (استاتيكا)، بالإضافة إلى امتحان الفلسفة والمنطق.
- يوم السبت 20 يوليو 2024، سيتم عقد امتحان الرياضيات التطبيقية بموضوع “الديناميكا”.