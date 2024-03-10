مواعيد دوام البنوك خلال شهر رمضان في السعودية إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى

العديد من المواطنين السعوديين يتساءلون عن دوام البنوك خلال شهر رمضان في السعودية، وقد تم الإعلان من قبل البنك المركزي السعودي عن أوقات الدوام للعمل في البنوك السعودية بشهر رمضان الكريم 1445، فيتم تقليل عدد ساعات العمل في كافة الهيئات المصرفية، بالإضافة الى تأخير موعد بدء العمل بجميع البنوك داخل المملكة العربية السعودية، وعبر السطور القادمة نتعرف على دوام البنوك خلال شهر رمضان وموعد اجازة عيد الفطر وعيد الأضحى للمؤسسات المصرفية فتابعونا.

مواعيد دوام البنوك خلال شهر رمضان في السعودية

أوضح البنك المركزي السعودي كافة التفاصيل الخاصة بمواعيد العمل في البنوك والمؤسسات المصرفية خلال شهر رمضان حيث جاءت المواعيد كالتالي:

من المفترض أن بداية العمل في البنوك بشهر رمضان يكون من الساعة 10.00 صباحًا وينتهي العمل في الساعة 4.00 عصرًا.

أما بالنسبة لكافة شركات المدفوعات ومراكز التحويل التابعة للمؤسسات المصرفية مدة العمل بها تستمر ستة ساعات، فيبدأ العمل من 9.30 صباحًا وينتهي في 5.30 مساءًا.

إجازة عيد الفطر وعيد الأَضحى للبنوك والمؤسسات المالية

جاءت اجازات عيد الفطر وعيد الأضحى للمؤسسات والبنوك في المملكة العربية السعودية كما يلي: