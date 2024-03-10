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مواعيد دوام البنوك خلال شهر رمضان في السعودية إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى
العديد من المواطنين السعوديين يتساءلون عن دوام البنوك خلال شهر رمضان في السعودية، وقد تم الإعلان من قبل البنك المركزي السعودي عن أوقات الدوام للعمل في البنوك السعودية بشهر رمضان الكريم 1445، فيتم تقليل عدد ساعات العمل في كافة الهيئات المصرفية، بالإضافة الى تأخير موعد بدء العمل بجميع البنوك داخل المملكة العربية السعودية، وعبر السطور القادمة نتعرف على دوام البنوك خلال شهر رمضان وموعد اجازة عيد الفطر وعيد الأضحى للمؤسسات المصرفية فتابعونا.
مواعيد دوام البنوك خلال شهر رمضان في السعودية
أوضح البنك المركزي السعودي كافة التفاصيل الخاصة بمواعيد العمل في البنوك والمؤسسات المصرفية خلال شهر رمضان حيث جاءت المواعيد كالتالي:
- من المفترض أن بداية العمل في البنوك بشهر رمضان يكون من الساعة 10.00 صباحًا وينتهي العمل في الساعة 4.00 عصرًا.
- أما بالنسبة لكافة شركات المدفوعات ومراكز التحويل التابعة للمؤسسات المصرفية مدة العمل بها تستمر ستة ساعات، فيبدأ العمل من 9.30 صباحًا وينتهي في 5.30 مساءًا.
إجازة عيد الفطر وعيد الأَضحى للبنوك والمؤسسات المالية
جاءت اجازات عيد الفطر وعيد الأضحى للمؤسسات والبنوك في المملكة العربية السعودية كما يلي:
- إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ يوم 25 من رمضان 1445 الموافق بالميلادي 4 من أبريل 2024، ويتم العودة للعمل مرة اخرى في البنوك والمؤسسات المصرفية يوم الأحد 5 شوال 1445 الموافق 14 من أبريل 2024.
- أما إجازة عيد الأضحى المبارك للبنوك والمؤسسات المصرفية تبدأ يوم 7 من ذي الحجة 1445 الموافق 13 يونيو 2024، ويتم استئناف العمل مرة اخرى يوم الأحد 14 من ذي الحجة 1445 الموافق 23 من يونيو 2024.
- كما يوجد الكثير من شركات المدفوعات ومكاتب المؤسسات المصرفية تباشر العمل باستمرار في موسم الحج وأيضًا العمل في أيام السبت والجمعة لتوفير الخدمات التي يحتاجها الحجاج بالمدينة ومكة.