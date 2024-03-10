أهلا رمضان حلى بعد الفطار .. طريقة عمل كيكة الزبادي في الخلاط

طريقة عمل كيكة الزبادي في الخلاط، يعد تحضير كيكة الزبادي فناً متنوعاً بتقنياته المختلفة، حيث تتمتع بمكانة بارزة كواحدة من ألذ وأرقى أنواع الكيك بشكل عام، هناك خبازات ماهرات يفضلن إعداد كيكة مرتفعة بنكهة مميزة، بينما يفتقد البعض الخبرة في إعداد كيك مرتفع، يمكننا أيضاً استعراض طريقة تحضير تورتة رائعة في أجواء المنزل بأقل تكلفة ممكنة، فقط عبر اتباع التفاصيل في هذا المقال.

طريقة عمل كيكة الزبادي في الخلاط

استمتعي بتحضير كيكة الزبادي بكل سهولة باستخدام الخلاط، وهي واحدة من الوصفات الأكثر شهرة وانتشارًا بين النساء حول العالم، تعتبر هذه الكيكة غنية بالقيم الغذائية، ففي تركيبتها الحليب والبيض وغيرها تمنحك جرعة عالية من الكالسيوم والفيتامينات اصنعي بنفسك كيكة لذيذة وشهيرة، كل ما تحتاجينه هو تحضير المكونات التالية.

مكونات عمل كيكة الزبادي في الخلاط

كوب من الزبادي.

2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

كوبان من السكر.

ملعقة من الفانيليا.

ثلاث بيضات.

ملعقة رشة من الملح.

طريقة عمل كيكة الزبادي في الخلاط

استعدّي لتحضير كسكة رائعة، وهي واحدة من أشهر وألذ أنواع الكيكات التي يمكنكِ تجربتها، اتبعي هذه الخطوات.