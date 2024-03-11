“بيتك هيتملي بالخير قبل رمضان” زيادة المعاشات من شهر مارس بنسبة 15%… هي دي الاخبار اللي تفرح..!!

تم الإعلان بشكل رسمي عن زيادة المعاشات لجميع الموظفين المتقاعدين في المملكة بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 2024. وفقاً لهذا الإعلان، فإن هناك زيادة بنسبة 15% في جميع المعاشات ابتداء من شهر مارس من العام القادم، هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين ظروف المعيشة للمتقاعدين وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، وقد تم اتخاذ هذا القرار بغية تخفيف العبء عن كاهل المواطنين الذين قد يعانون من صعوبات مالية، ويعتبر هذا القرار بمثابة هدية من الحكومة للمتقاعدين بمناسبة شهر رمضان المبارك، ويأتي في إطار تقدير الدور الهام الذي قاموا به خلال سنوات عملهم وتفانيهم في خدمة الوطن.

زيادة المعاشات شهر مارس 2024

بعد تولي اللواء مسؤولية الزيادة المالية، تم التأكيد على وجود تكاليف هائلة تتجاوز الـ 66 مليار جنيه، وسيتم تحميل هيئة التأمينات المبلغ بالكامل، وأكد أيضا أن الاستفادة من هذه الزيادة ستمتد من شهر مارس حتى شهر يونيو، وتم تقديم الزيادة في مارس بقرار رئاسي، ونشكر الرئيس على فهمه لمطالب الشعب واستجابته السريعة، حيث كان الشعب يتساءل عن كيفية مواجهة ارتفاع أسعار السوق يوما بعد يوم دون زيادة في المعاشات والرواتب، وبالإضافة إلى ذلك، مع بداية الشهر الكريم، يحتاج الجميع إلى شراء الاحتياجات الأساسية، مما دفع إلى تسريع تطبيق الزيادة.

صرف المعاشات

يحق للمستفيدين من الرواتب الشهرية اختيار الوسيلة المناسبة لهم عند استلام رواتبهم، حيث أعلنت الجهة المعنية أن هناك عدة طرق لاستلام الرواتب، بما في ذلك زيارة فروع البريد واستخدام الصراف الآلي، ويسمح لهم أيضا بالحصول على الدفعات من البنوك، وجميع هذه الخيارات آمنة، كما يمكن تجربة طريقة السحب الفوري كبديل جديد لاستلام الرواتب.

زيادة الحد الأدنى 15% على للمعاشات

أصدرت الحكومة قرارا يقضي بزياده قيمة أدنى المعاشات بنسبة 15%، حيث ترتفع من 1400 جنيه إلى 1700 جنيه، بينما تتراوح قيم المعاشات الأخرى من 2900 جنيه وحتى 10900 جنيه، ومن المنتظر أن تزداد هذه المعاشات بنفس النسبة، يمكن للأفراد الاطلاع على المبالغ المزيدة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في مصر، حيث تنتهج هذه الهيئة سياسة زيادة المعاشات سنويًا وفقًا للتشريعات الصادرة من الحكومة.