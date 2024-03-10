أبشروا وكل عام وأنتم بخير… إليكم جدول صلاة التراويح بالمسجد الحرام والمسجد النبوي 2024

وافق فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس رئيس الشؤون الدينية في الحرمين الشريفين على جدول صلاة القيام (التراويح) بالمسجد الحرام للعام الجاري 1445 بمكة المكرمة، بالإضافة إلى الموافقة أيضا على جدول صلاة التراويح والتهجد بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وقد ضم الجدول عددا من نخبة شيوخ المملكة السعودية والتي وقد تم تقسيمهم على مدار أيام وليالي الشهر الكريم تبعا للجدول الذي تم وضعه.

جدول صلاة التراويح في المسجد الحرام 2024

– فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس

– الشيخ ماهر المعيقلي

– فضيلة الشيخ بندر بليلة

– الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني

– الشيخ بدر التركي

– فضيلة الشيخ الدكتور الوليد الشمسان

– فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري

حيث تم تقسيم هؤلاء العلماء والشيوخ الكبار للإمامة المصلين والتغير بين التسليمات الأولى والثانية من صلاة التراويح، كما تم تحديد الشيخ الدكتور عبد الله الجهني لإمامة المصلين في التسليمات الأولى ليلة 27 من رمضان، في حين يقوم فضيلة الشيخ بندر بليلة بإمامة المصلين في التسليمات الثانية، وفي صلاة الوتر يقوم الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس بإمامة المصلين في التسليمات الأخيرة.

جدول صلاة التراويح في المسجد النبوي 2024

-فضيلة الشيخ علي الحذيفي

– فضيلة الشيخ عبد المحسن القاسم

– الشيخ صلاح البدير

– الشيخ عبد الله البعيجان

– الشيخ أحمد بن طالب بن حميد