دعاء لدخول رمضان 1445 – 2024 .. ردد أدعية استقبال الشهر الفضيل

منتظر اليوم انتظار هلال شهر رمضان المبارك في كل الدول العربية، ويهتم المسلمين والمسلمات الآن بالبحث عن دعاء لدخول رمضان 1445، وذلك لاستقبال الشهر الكريم بالطاعات والعبادات والتي منها التقرب لله عزوجل بالدعاء لله، ونذكر لكم باقة من الأدعية مستحب نطقها ببداية الشهر الكريم.

دعاء لدخول رمضان 1445

يهل علينا شهر رمضان سواء غدًا أو بعد غدًا، وذلك في كل دول العالم، وهذا الشهر من أفضل شهور العام وينتظره المسلمون كل عام بفارغ الصبر حيث شهر الخير واليمن والبركات، ومن طرق استقبال الشهر الكريم بغض النظر عن الزينة وغيرها من تجهيزات الطعام يستقبله المسلمون بالطاعات والعبادات وأسهلها وأقربها إلى الله، ومن الأدعية التي ينطق بها المسلمون أول يوم رمضان وباقي أيام الشهر الفضيل ما يلي: –

اللهم بلغنا رمضان وسلمنا لنا وتسلمه منا بالقبول يارب العالمين.

اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم اجعله شهرًا لتفريج همومنا.

اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن.

اللهم بلغنا رمضان بلوغا يغير حالنا إلى أحسنه ويُهذب نفوسنا ويُطهر دواخلنا بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار.

اللهم اغفر لي والدي وللمسلمين أجمعين اللهم بلغني رمضان وأعني على صيامه وأحفظ لي والدي واحبتي اللهم اني اسألك حسن الخاتمة.

رؤية هلال شهر رمضان المبارك

وضحنا لكم دعاء لدخول رمضان 1445، حيث بعض الأدعية المُحبب نطق المسلمين بها في هذه الساعات المفترجة، حيث بداية شهر رمضان الفضيل، وبالنسبة لـ رؤية هلال شهر رمضان المبارك فسوف تقوم الدول العربية وجميع دول العالم باستطلاع الهلال من قِبل الجهات والهيئات المسؤولة عن الاستطلاع، ثم الموعد الفعلي لبداية الشهر المبارك، وسيكون بداية شهر رمضان كما يلي: –