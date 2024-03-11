«هتجيب نتيجتك في خطوات بسيطة» نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 عبر وزارة التربية والتعليم العراقية.. شوف نتيجتك الان.!!

تحققت الأمنية الطويلة لطلاب الصف الثالث المتوسط في العراق بإعلان نتائج الدور الأول لامتحاناتهم عبر وزارة التربية والتعليم العراقية، وقد شهدت النتائج إقبالاً كبيرا من الطلاب وأولياء الأمور الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر هذا اليوم، وتعتبر نتائج الثالث المتوسط من أهم المحطات في حياة الطلاب، فهي تحدد مستقبلهم الدراسي وتوجههم المهني ولذلك، فإن إعلان النتائج يعتبر حدثا مهما يثير الكثير من الانتظار والترقب.

طريقة الاستعلام

يمكنك بسهولة الاطلاع على قائمة الطلاب الناجحين في الدور الأول إلكترونيا عبر التالي:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالعراق.

النقر على رمز الخدمات المخصصة للاستعلام عن النتائج.

اختيار الخدمة المتاحة للاطلاع على نتائج المقبولين بالصف الثالث في الدور الأول.

إدخال المعلومات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الطالب.

تسجيل مكان إقامة الطالب اسم المحافظة.

النقر على زر الاستعلام.

الانتظار حتى يتم عرض كافة النتائج، ومن ثم يمكنك بسهولة العثور على اسم الطالب.

يمكنك طباعة نسخة من النتائج بتنسيق PDF للمراجعة اللاحقة.

موعد ظهور النتيجة

بعد توضيح وزارة التربية والتعليم أن التحديد النهائي لموعد الإعلان عن النتائج لم يتم بعد، أوضحت أيضا أنه بعد الانتهاء من جمع وتسجيل الدرجات، سيتم نشر النتيجة في الموقع الرسمي للوزارة، وكذلك على الصفحة الرسمية للوزارة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي المعتمدة، سيتم الإعلان عن النتيجة بما يتضمن اسم الطالب بالكامل ورقم الامتحانات التي أجراها.