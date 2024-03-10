“لعشاق الطبخ والوصفات الجديدة خلال رمضان” .. ثبت تردد قناة بانوراما فود الجديد 2024 واستمتع بأفضل برامج الأكل

تقدم قناة بانوراما فوود مجموعة متنوعة من البرامج في عالم الطهي والأطعمة، حيث يشمل محتواها برامجًا تعليمية خاصة بفنون الطبخ والأكلات المتنوعة، لذلك تعتبر هذه القناة من بين أبرز الوجهات التلفزيونية في ميدان الطهي، وتحظى بشعبية كبيرة، خاصةً بين النساء والفتيات اللاتي يسعين لاكتساب مهارات جديدة في عالم الطهيسواء كانوا مبتدئين في فنون الطهي أو يبحثون عن وصفات مبتكرة لتنويع قائمة طعامهم.

تردد قناة بانوراما فود الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك وفقًا لهذه الإعدادات لمتابعة برامج الطهي والمأكولات الممتعة على القناة.

تردد قناة بانوراما فوود على النايل سات

التردد: 12431.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

ترددها على العرب سات

التردد: 12343.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

كيفية ضبط القناة بانوراما فود على التلفزيون

لتثبيت قناة بانوراما فوود على جهاز الاستقبال يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بتشغيل جهاز الاستقبال وجهاز التلفزيون.

انتقل إلى قائمة البحث عن القنوات أو قائمة التركيب في جهاز الاستقبال الخاص بك.

اختر “بحث يدوي” أو “تثبيت يدوي”، وقد تجدها تحت إعدادات القنوات أو البحث.

اختر القمر الصناعي المناسب، مثل نايل سات.

أدخل المعلومات التي تم توفيرها سابقا.

ابدأ عملية البحث أو التثبيت.

اضغط على زر “حفظ” لتثبيت القناة.

أشهر برامج الطبخ على القناة

تقدم قناة بانوراما فوود مجموعة متنوعة من البرامج المميزة في مجال الطهي والطعام.