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كنا بنعمله غلط طريقة عمل الأرز بالخلطة الرهيب علي اصوله لغزومات رمضان
يعتبر الأرز بالخلطة من الأطباق العربية المميزة التي تحظى بشعبية كبيرة في المجتمع العربي. إنه طبق يجمع بين الأرز الشهير ومجموعة متنوعة من المكونات اللذيذة والمغذية، مما يخلق تجربة طعام فريدة وغنية بالنكهات وتتميز الخلطة بتنوع إصداراتها، حيث يمكن إعدادها بمختلف الأطباق المرافقة والمكونات المضافة. ومن بين هذه الإصدارات الشهيرة نجد الأرز بالخلطة مع الكبد والقوانص والمكسرات. يتميز هذا النوع من الخلطة بمزيجه الفريد من النكهات الغنية والمكونات المغذية، مما يجعله وجبة متكاملة من حيث القيمة الغذائية والطعم الرائع.
مكونات عمل الأرز بالخلطة
- 2 كوب أرز بسمتي
- 500 جرام كبدة
- 500 جرام قوانص
- 2 بصلة متوسطة الحجم
- 4 فصوص ثوم
- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
- 1 ملعقة كبيرة سمن
- 1 ملعقة صغيرة ملح
- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
- 1/4 كوب كزبرة خضراء مفرومة
- 1/4 كوب بقدونس أخضر مفروم
طريقة التحضير:
- اغسل الكبد والقوانص جيدًا بالماء الجاري.
- انزع أي دهون أو غشاء زائد.
- قطّع الكبد والقوانص إلى قطع صغيرة.
- انقع الكبد والقوانص في الحليب لمدة 15 دقيقة لإزالة أي رائحة غير مرغوبة.
- في وعاء، ضع الكبد والقوانص مع الملح والفلفل الأسود والبهارات.
- قلّب المكونات جيدًا حتى تتغطى جميع القطع بالتوابل.
- اترك الكبد والقوانص في التتبيلة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
- اغسل الأرز جيدًا بالماء الجاري حتى يصبح الماء صافياً.
- انقع الأرز في الماء لمدة 30 دقيقة.
- في قدر على نار متوسطة، سخّن الزيت.
- أضف البصل المفروم وقلبّه حتى يصبح ذهبي اللون.
- أضف الثوم المفروم وقلبّه لبضع ثوانٍ.
- أضف الكبد والقوانص المتبلة وقلبّها حتى تتغير لونها.
- غطّي القدر واترك الكبد والقوانص على نار هادئة حتى تنضج تمامًا.
- في قدر آخر على نار متوسطة، سخّن السمن.
- أضف الأرز المنقوع وقلبّه حتى يصبح شفافًا.
- أضف 3 أكواب من الماء والملح.
- غطّي القدر واترك الأرز على نار هادئة حتى ينضج تمامًا.
- عندما ينضج الأرز، أضف إليه الكبد والقوانص المطبوخة.
- قلّب المكونات جيدًا حتى تمتزج.