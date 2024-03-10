كنا بنعمله غلط طريقة عمل الأرز بالخلطة الرهيب علي اصوله لغزومات رمضان

يعتبر الأرز بالخلطة من الأطباق العربية المميزة التي تحظى بشعبية كبيرة في المجتمع العربي. إنه طبق يجمع بين الأرز الشهير ومجموعة متنوعة من المكونات اللذيذة والمغذية، مما يخلق تجربة طعام فريدة وغنية بالنكهات وتتميز الخلطة بتنوع إصداراتها، حيث يمكن إعدادها بمختلف الأطباق المرافقة والمكونات المضافة. ومن بين هذه الإصدارات الشهيرة نجد الأرز بالخلطة مع الكبد والقوانص والمكسرات. يتميز هذا النوع من الخلطة بمزيجه الفريد من النكهات الغنية والمكونات المغذية، مما يجعله وجبة متكاملة من حيث القيمة الغذائية والطعم الرائع.

مكونات عمل الأرز بالخلطة

2 كوب أرز بسمتي

500 جرام كبدة

500 جرام قوانص

2 بصلة متوسطة الحجم

4 فصوص ثوم

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 ملعقة كبيرة سمن

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1/4 كوب كزبرة خضراء مفرومة

1/4 كوب بقدونس أخضر مفروم

طريقة التحضير: