“ 8000 دينار جزائري anem.dz” التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر وشروط التسجيل عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

كشفت الوكالة الوطنية للتشغيل داخل الجزائر انه يمكن لجميع السيدات التي تنطبق عليها كافة الضوابط والأحكام المحددة من قبل الحكومة الجزائرية في التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 في الجزائر، تلك المنحة التي أطلقتها الحكومة الجزائرية لمساعدة السيدات التي يقنطن في المنزل لتربية أولادهم تربية سليمة لخدمة المجتمع والوطن، وتقدر قيمة تلك المنحة ب 800 دينار جزائري يتم صرفها لجميع السيدات التي تنطبق عليها الشروط المحددة، وتسعى الحكومة الجزائرية لمساعدة مواطنيها في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وخاصة من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل التي تعاني من الغلاء بشكل كبير للغاية.

منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 في الجزائر

أوضحت الوكالة الوطنية للتشغيل انه يمكن التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 في الجزائر بشكل الكتروني وذلك للتسهيل على المواطنين عملية التسجيل بدلا من الذهاب إلى المقرات الرئيسية الحكومية المختصة للتسجيل في تلك المنحة عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية:

في البداية يجب الانتقال إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

ثانيا يجب تسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق كتابة الاسم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

ثم ملء الاستمارة الموضحة على الشاشة بكافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم إدراج كافة الأوراق والوثائق المطلوبة.

وأخيراً الضغط على التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، وسوف يتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة وسيصل للمتقدم الرد سواء بالقبول أو الرفض.

ما هي شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت؟

يوجد بعض الشروط التي حددتها الوكالة الوطنية للتشغيل في السيدات المتقدمين للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت، وتلك الشروط هي: