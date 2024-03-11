“هتشاهد جميع مسلسلات رمضان” تردد قناة النهار دراما 2024 بجودة مرتفعة… نزلها ومتع نفسك..!!

قناة النهار دراما هي إحدى القنوات الفضائية المصرية المتخصصة في عرض المسلسلات والأعمال الدرامية المتنوعة، تعتبر النهار دراما واحدة من أهم القنوات التي تهتم بالدراما العربية والعالمية، وتقدم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي تجذب جمهورا واسعا.

تردد قناة النهار دراما 2024

تردد قناة النهار دراما هو أحد الترددات الشهيرة التي تعرض العديد من البرامج والمسلسلات التلفزيونية المميزة والشهيرة تعتبر هذه القناة واحدة من أبرز قنوات الدراما في الوطن العربي، حيث تعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية التي تجذب الجمهور وتحقق نسب مشاهدة عالية لذا، يمكن القول إن تردد قناة النهار دراما يعتبر واحدا من أهم الترددات التي يبحث عنها الجمهور العربي لمتابعة الأعمال الدرامية ذات الجودة العالية والمحتوى المتميز، تعتبر قناة النهار دراما وجهة مفضلة للمشاهدين لمشاهدة البرامج والمسلسلات التي تلبي تطلعاتهم وتتناسب مع ذوقهم الفني ولكل من يبحث عن تردد قناة النهار دراما تابع السطور التالية:

نايل سات: التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة على عرب سات

عرب سات: التردد: 11919.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

نصائح لمشاهدين قناة النهار دراما: