“وقت الجد بدأ “..جدول امتحانات الثانوية العامة الشعبة العلمي والأدبي في مصر 2024 وجدول الطلبة المتفوقين

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تأكيد جداول امتحانات الثانوية العامة للعام 2024 لجميع الطلاب بمختلف الاحتياجات والقدرات، سواء كانوا أصحاءً، متفوقين، أو مكفوفين، حيث يأتي هذا الإعلان تماشياً مع التزام الوزارة بتوفير بيئة متكافئة لجميع الطلاب لضمان فرص متساوية في الحصول على تعليم جيد وتقديم الامتحانات بشكل عادل، وقد تم التأكيد على أهمية توفير الدعم والتسهيلات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير كافة الإمكانيات والظروف التي تسهم في تحقيق نجاحهم في الامتحانات.

مواعيد جدول امتحانات طلبة الثانوية العامة

يعتمد جدول امتحانات الطلاب في الثانوية العامة العادية على الخطة التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، للعام الدراسي 2024.

تاريخ البداية: يبدأ الامتحان يوم الإثنين الموافق 10 يونيو بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ويستمر الامتحان لعدة أيام حتى يوم السبت 20 يونيو.

عطلة عيد الأضحى: يحصل الطلاب على إجازة لعيد الأضحى اعتبارًا من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

بداية امتحانات المواد الأساسية: يبدأ أداء امتحانات الثانوية العامة في المواد الأساسية اعتبارًا من يوم السبت 22 يونيو، حيث تكون مادة اللغة العربية أولى المواد المقررة.

مواعيد باقي المواد: يستمر الامتحان في باقي المواد بتوزيعها على أيام مختلفة، ويشمل ذلك المواد العلمية والأدبية، ويتضمن جدول الامتحان مواعيد محددة لكل مادة.

مواعيد امتحانات الطلبة المتفوقين

تم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا “STEM” كالتالي: