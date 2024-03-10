“مضيعش الفرصة” شروط حجز شقق الإسكان والتعمير والخطوات اللازمة للحصول عليها

يتلهف الكثير من الشباب وينتظرون موعد حجز شقق بنك الإسكان والتعمير خاصًة بعد ما أعلنت وزارة الإسكان عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية وهي الهيئة التابعة للوزارة والمختصة بهذا الشأن، وأعلنت عن فتح باب التقديم لمن يرغب حجز شقق الخاصة بالإسكان وتحديدًا الإسكان ذات الطابع الحديث، وأهم ما يميزه أن تشطيبه كامل بمدينة العبور الجديدة، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على شروط حجز شقق الإسكان والتعمير.

شروط حجز شقق الإسكان والتعمير

لكي تستطيع أن تحجز شقة من شقق الإسكان والتعمير لابد وأن تكون على دراية بالشروط والتعليمات الخاصة بالحجز وهي:

أن يكون الشخص الراغب في الحصول على شقة من شقق الإسكان والتعمير مصري الجنسية وطبيعيًا.

لا يجوز لأي من الزوجة أو الزوج أو الأبناء القصر حجز أكثر من شقة أو وحدة سكنية.

أن يكون المتقدم له أهلية التعاقد والتصرف.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام من تاريخ الطرح.

خطوات حجز الشقق المقدمة من بنك الاسكان والتعمير 2024

يتساءل الكثير من المتقدمين والراغبين في الحصول على شقق الإسكان والتعمير على كيفية التقديم لحجز هذه الشقق لذا خطوات الحجز هي: