شوف اسمك.. كشف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة 7 السابعة عبر رابط منصة مظلتي ووزارة العمل الوجبة الاخيرة

يهتم العديد من مواطني العراق بالبحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أجل الاستفادة من راتب الحماية الاجتماعية في الوجبة السابعة والأخيرة، وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حاليًا بمتابعة ورصد جميع البيانات المتعلقة بأسماء الرعاية الاجتماعية لهذا العام، ومن المتوقع أن يتم إصدار كشوف بصيغة PDF تتضمن أسماء الرعاية الاجتماعية لجميع المحافظات العراقية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

في صدد حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، يجدر بنا الإشارة إلى أن الرعاية الاجتماعية في العراق تمثل مجموعة شاملة من الخدمات والبرامج التي تقدمها الحكومة والمؤسسات غير الحكومية للمواطنين العراقيين الذين يكونون في أمس الحاجة إلى الدعم الاجتماعي والاقتصادي، وقد ركزت الرعاية الاجتماعية في العراق على الفقر، والبطالة، والتشرد، والتمييز، والعنف الأسري، والإعاقة، والرعاية الصحية، والتعليم، وتقدم الحكومة العراقية للفئات المستحقة رعاية صحية ومساعدات مالية للفئات الأكثر احتياجا، والدعم النفسي للعاطلين عن العمل وذلك بعد استيفاؤهم شروط الاستحقاق التي أعلنت عنها الوزارة سابقا.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق إمكانية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي وذلك بعد إجراء فحص دقيق لجميع الطلبات المقدمة، وسيتم اختيار المستحقين الذين يتوافقون مع شروط وضوابط البرنامج، وتكون الخطوات على النحو التالي:

الولوج إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة العمل العراقية.

انتقل إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

حدد بعد ذلك خانة “اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024”.

اختر رقم الوجبة السابعة.

أدخل بعد ذلك البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية واسم المحافظة.

انقر في النهاية على كلمة “استعلام”.

اضغط في النهاية على الخانة المخصصة لتحميل الكشوف التي تظهر أمام المتقدم.

انتظر قليلاً حتى يكتمل عملية التحميل الخاصة بالكشوفات التي تحتوي على أسماء المقبولين.

افتح الملفات التي قمت بتنزيلها ابحث عن اسم المتقدم، وفي حالة قبول المتقدم سيجده اسمه مدرجًا في القائمة.

يتوقع إعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والاخيرة خلال الساعات القادمة من اليوم أو غدا 1 من رمضان بحد اقصي لحرض وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تقديم الدعم الحكومي للمستحقين خلال شهر رمضان الحالي.

حالة من الغضب تنتاب المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق بسبب تأخر صرف الوجبة السابعة حتى قدوم شهر رمضان الذي نعيش أولى أيامه ولم يتم تحديد موعد الصرف أو حتى الاسماء المستحقة للحصول على الرعاية، وهناك انباء تؤكد أن السبب هو عدم توافر السيولة المالية ونتوقع أن تعلن الاسماء قريبا جدا.