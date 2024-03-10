حافظ على صحتك وصحة عائلتك.. خطورة “السكر والملح” في الصيام

أمراض القلب وارتفاع السكر هي من أبرز الأمراض التي يُعاني منها الكثير من الأشخاص، لتحتل مصر مرتبة متقدمة في نسبة هذه الإمراض عالميًا، نظرًا لطبيعة الحياة والعادات الغذائية الخاطئة التي يداوموا عليها، ولذا فإنه مع ساعات الصيام المرهقة فإن أصحاب هذه أصحاب هذه الأمراض يشعرون بمضاعفتا لابد من اتخاذ الإحتياطات الصحية منها للحصول على صيام أمن.

فوائد الصيام لفترة طويلة

وأكد حسام عبد العزيز، استاذ امراض الباطنة في عين شمس، أنه عند الصيام لساعات طويلة دون تناول الطعام والشراب يبدأ الجسم في التغذي على طاقة الجلوكوز والدهون، مما يتجه في البداية إلى الكبد لاستخدام احتياطيات الجلوكوز، ومن ثم يدخل إلى ما يُسمى بـ”بتخليق الجلوكوز”، وعند نفاد هذا المخزون بشكل كلي، يتجه الجسم إلى إنتاج الجلوكوز عبر مخازن الدهون، مما يمكن الحصول على نقص في الوزن أثناء فترة هذه الصيام الكبيرة، لكن يجب على مرضى السكر والضغط الانتباه إلى خطورة الأمر لكي لا يؤثر على صحتهم.

خطورة الصيام على مرضى السكر وضغط الدعم

وأشار “حسام” في تصريحات صحفية إلى ان مرضى السكر منهم نوعين نوع يعتمد على الأنسولين بشكل دائم وأساسي، مما لا ينصح لهم بالصيام حتى لا يدخل المريض إلى مرحلة خطرة من انخفاض مستويات السكر في الدم، وأداءه إلى نوبات وإغماء على حين غفلة، ونوع أخر وهو من يقل نسبة الأنسولين عندهم عن 30 وحدة أنسولين عن نقص السكر الشديد أو حتى ارتفاعه بشكل مبالغ فيه.