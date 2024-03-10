طريقة الاستعلام عن رصيد يمن فور جي 2024 واستخدام تطبيق رصيد “يمن نت”

يرغب كثير من المواطنين داخل مختلف محافظات اليمن في الاستعلام عن رصيد يمن فور جي 2024، حيث حصدت شبكة يمن فور جي قاعدة جماهيرية عالية حيث إنها تُقدم خدمات الإنترنت السريع بجانب عدم وضع حد للمكالمات، كما أنها تُعتبر المشغل الأول من الجيل الرابع داخل اليمن، وسعت هذه الشركة لتوفير طرق عديدة يتمكن من خلالها العملاء من معرفة الرصيد الذي تم استخدامه وأيضًا الرصيد المتاح.

طريقة الاستعلام عن رصيد يمن فور جي 2024

تمثلت أولى طرق الاستعلام لمستخدمي شبكة يمن فور جي عن الرصيد المتاح في الخطوات التالية:

الولوج إلى الرابط الخاص بالاستعلام عز رصيد يمن.

الضغط على أيقونة “الاستعلام عن رصيد يمن فور جي”.

إدخال رقم هاتف يمن فور جي في الخانة المخصصة له.

إدخال رمز التحقق في المربع الخاص به.

النقر على استعلام.

وبذلك سوف يظهر لك جدول به رقم الهاتف، والرصيد المتاح، رصيد المكالمات ورصيد البيانات المتوفرة، وأيضًا تاريخ نفاذ الرصيد.

استخدام تطبيق رصيد يمن نت للاستعلام عن الرصيد

وفرت شركة يمن فور جي الرائدة في قطاع توفير الاتصالات داخل اليمن تطبيق لتسهيل أداء مختلف الخدمات على عملائها، ومن الخدمات العديدة المتوفرة على التطبيق هي الاستعلام عن رصيد يمن فور جي 2024، فيما يلي طريقة استخدام تطبيق رصيد يمن نت:

تنزيل تطبيق ” رصيد يمن نت” على هاتفك.

التوجه إلى الحساب الخاص بك.

من القائمة المتاحة لديك اختر ” رصيدي الحالي”.

كتابة كل من رقم هاتف يمن فور جي ورمز الاستعلام.

ثم انقر على ” استعلام”.

ثواني معدودة وسوف يظهر لك كافة المعلومات التي تحتاج إليها عن الرصيد.

الاستعلام عن رصيد يمن فور جي 2024 عبر رقم الشركة

عند استخدام أي من الأرقام التالية سوف يتسنى لك معرفة كافة المعلومات عن رصيد يمن فور جي عبر رقم الشركة التالي: