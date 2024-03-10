“ملفات pdf” كشوف أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 موقع وزارة العمل العراقية molsa.gov.iq
تتبنى الدول عدة برامج اجتماعية لتقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، ومن بين هذه البرامج تأتي الرعاية الاجتماعية التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للأفراد المحتاجين. في العراق، تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برنامجًا للرعاية الاجتماعية يستهدف الأسر الفقيرة والمتعففة وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن بدء تقديم الوجبة التاسعة من برنامج الرعاية الاجتماعية، والتي تشمل 3 آلاف أسرة جديدة. يهدف هذا البرنامج إلى توفير الحماية الاجتماعية والدعم المالي للأسر الفقيرة، وتحسين ظروف حياتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2024
لمعرفة ما إذا كان المواطنون مشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، يمكنهم الاستعلام عن ذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أو من خلال منصة مظلتي التي توفر خدمات الاستعلام والتسجيل والوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالبرنامج ونوضح لكم خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية – الوجبة الأخيرة من خلال منصة مظلتي:
- قم بالدخول إلى منصة مظلتي
- ابحث عن أيقونة “الرعاية الاجتماعية” على الشاشة الرئيسية.
- اضغط على الأيقونة للانتقال إلى صفحة الخدمة.
- حدد خيار “الوجبة الأخيرة” من قائمة الخيارات المتاحة.
- تأكد من أنك تختار الدفعة الصحيحة.
- من قائمة المحافظات، حدد المحافظة التي تقيم فيها.
- هذه الخطوة ضرورية لتحديد أسماء المشمولين في منطقتك.
- أدخل جميع المعلومات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة لها.
- تأكد من صحة المعلومات لتجنب أي أخطاء في النتائج.
- اضغط على زر “اسماء المشمولين بالرعاية”.
- انتظر بعض الوقت لعرض قائمة تحتوي على أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة.
- اضغط على زر “تحميل” لحفظ القائمة بصيغة PDF.
- افتح الملف وابحث عن اسمك في القائمة.
- تأكد من مراجعة جميع الصفحات للتأكد من عدم وجود أي أخطاء.