الوجبة الأخيرة… كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية 2024 عموم العراق عبر منصة مظلتي

يترب الكثير من العراقيين موعد نزول كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الدفعة السابعة التي قاموا بالتسجيل فيها منذ عدة أشهر ماضية ولم يجدون الرد بالموافقة أو الرفض حتى الوقت الحالي، ولذلك ينشغلون كثيراً بمعرفتها لأنها تعتبر هامة جداً بالنسبة لهم في ظل حالة الغلاء الذي يعيشون فيه خلال تلك الفترة بسبب التدهور الاقتصادي

الحكومة تقدم العديد من أنظمة الدعم المادي وقامت وزارة العمل بصرف رواتب المتقاعدين لشهر آذار الجاري 2024، وكان المتقدمين على الدفعة السابعة على أمل أن يحصلون على مستحقاتهم، لكن أكدت بعض التصريحات الأخيرة أن دعم الرعاية للدفعة السابعة من الوجبة 9 لسنة 2023-2024 مازالت تحت المراجعة وفحص الطلبات نتيجة لتجاوز أكثر من 80 ألف على شبكة الحماية الاجتماعية، ولمعرفة المزيد حول كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية 2024 تابعوا التقرير التالي

كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية 2024

متى يتم نزول كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة، تعتبر ضمن الأسئلة الشائعة وعمليات البحث الرائجة على جوجل لأن المتقدمين كانوا ينتظرون خبر اعلان موعد الصرف قبل حلول شهر رمضان، وحسب التصريحات الأخيرة للدكتور أحمد خلف السومري أن وزارة العمل لا يمكن أن تعلن عن أسماء المشمولين حالة وجود متجاوزين على شبكة الرعاية الاجتماعية، ولم تحدد موعد الصرف إلا بعد أن تحدد ميزانية الصرف لوضع المبالغ النقدية في حسابات المستفيدين الذي يصل عددهم 70 ألف مستفيد حسب التصريحات الأخيرة لوزارة العمل، ومن الممكن أن يتم تحديد موعد رفع الكشوفات خلال الأيام القليلة القادمة قبل حلول عيد الفطر المبارك.

رابط استخراج كشوفات pdf الدفعة السابعة العراق 2024

بخطوات بسيطة يمكن للمتقدمين الاطلاع على كشوفات المشمولين والتي تأتي على النحو التالي