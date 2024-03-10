أجمل عبارات التهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك 2024.. وأرق التهاني بقدوم الشهر الفضيل والمعظم

مع دخول شهر رمضان الكريم بكل بركاته وروحانيات الجميلة، وبمناسبة حلول شهر رمضان المعظم يبحث الكثير من المسلمين في شتى بقاع العالم عن عبارات التهنئة بالشهر الكريم رمضان، بالإضافة إلى الصور الخاصة بالتهنئة لكي يقوموا بإرسالها لكل معارفهم وأحبائهم، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا من خلال رسائل SMS عبر الهاتف المحمول، ووفقا لكافة الحسابات الفلكية فإنه من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك مع الساعات الأولى من صباح يوم غد الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وتكون عدته 30 يوما حسب ما سيظهر بعدها هلال شهر شوال لينتهي الشهر الفضيل يوم 9 أبريل، ويسعدنا من خلال المقال الحالي استعراض باقة من أجمل الأدعية والتهنئة بشهر رمضان المبارك 1445.

عبارات تهنئة بشهر رمضان المبارك

تعد من أبرز مظاهر الاحتفال بقدوم وحلول شهر رمضان المعظم تبادل التهنئات والتبريكات بين كل المعارف والأهل وحتى الأغراب، لذا؛ سوف نستعرض معكم باقة من أجمل عبارات تهنئة بشهر رمضان المبارك.

تقبل الله أعمالكم وأسعد قلوبكم وأكثر خيراتكم… رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير.

يشرفني أن أرفع لكم أرق وأخلص التهنئات والتبريكات بمناسبة حلول شهر الخير والغفران شهر البركة والقرآن شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأعاننا وإياكم وجميع المسلمين على صيامه وقيامه بالنحو الذي يرضيه عنا إنه سميع مجيب، وكل عام وأنتم بخير.

أجمل التهنئات للزملاء والأهل والأحباب ولكل من يعزهم قلبي بمناسبة قدوم شهر الرحمة والقرأن رمضان أهله الله علينا بالخير والبركة، كل عام وانتم بخير، جعله الله شهر الحسنات وشهر المغفرة وشهر الرحمة.

تهنئة رمضان رسمية 2024

الغالين الأعزاء والأحباء أتشرف أن أتقدم لكم بكل الحب والمودة بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان، وهل هناك أجمل من شعور السعادة بحلول دمتم بخير وإلى خير كل عام وأنتم في أحسن حال.

يسرني أن أنقل إليك مودتي ومحبتي وتهنئتي بحلول الشهر الكريم، أعاده الله عليكم وأهليكم وكل أحبائكم بالخير واليمن والبركات.

أدعوا الله -عز وجل- لي ولكم ولكل أحبائنا ومع بداية الشهر الكريم أن نكون من الفائزين بالعتق من النيران ودخول جنة الريان.

كل عام وأنتم بخير، أعاد الله عليكم رمضان أعوام عديدة بالخير واليمن والبركة والفرحة والمسرات.

أصدقائي وأحبائي الأعزاء، كل عام وأنتم بخير، رمضان مبارك.

نسأل الله أن يجمعنا دائما على موائد الخير في هذا الشهر الفضيل، لا فاقدين ولا مفقودين، بكل صحة ومحبة.

رمضان فرصة عظيمة لصلة الأرحام، فلنحرص على التواصل مع بعضنا البعض.

مع أطيب الأمنيات بشهر رمضان مبارك، جعله الله شهر خير وبركات على جميع المسلمين.

نسأل الله -عز وجل- لجميع أخواننا في فلسطين أن يعم عليهم الأمن والأمان والسلام، وان يحفظهم ويحفظ دماءهم وأن يهلك أعداؤهم، اللهم أمين يا رب العالمين

ومن المترقب ان تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال رمضان المبارك 2024، وذلك بعد غروب شمس اليوم الاحد 10 مارس الجاري، وأوضحت أنها اذا استحالت رؤية الهلال بالعين المجردة في اليوم المخصص لاستطلاع الرؤية.

هذا وينتظر الملايين من المسلمين في جميع بقاع المعمورة من شرقها إلى غربها اعلان كل الدول العربية والاسلامية لاستطلاع هلال شهر رمضان الكريم، حيث سيتحرى الجميع رؤية الهلال مساء اليوم والمتوقع أن يكون اليوم هو المكمل والمتمم لشهر شعبان وغداً أول أيام رمضان اعاده الله عز وجل على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حيث أعلنت منذ قليل دار الإفتاء المصرية ومن خلال فضيلة الأستاذ الدكتور محمد شوقي علام مفتي الديار المصرية، أن اليوم الأحد الموافق 10 مارس هو المتمم لشهر شعبان 1445هــ وأن غداً الإثنين الموافق الحادي عشر من شهر مارس لعام 2024 هو غرة الشهر الكريم رمضان 1445هـ، برقية تهنئة من موقع البديل لجميع القراء كل عام وأنتم بخير.

هذا وقد كان من دعاء رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام خلال الشهر الكريم دعوات كثيرة، كما علم الحبيب المصطفى السيدة عائشة أم المؤمنين أن تقول ما يلي: ( اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ) كما علم الرسول الكريم معاذًا بأن يقول في آخر الصلاة الدعاء التالي: ( اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك) وعلم الصديق سيدنا أبو بكر صاحب الرسول وخليفته أن يقول خلال صلاته 🙁 اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم).